Lancement à Al Hoceima du Festival de la créativité à distance

La Direction provinciale du inistère de l'Education nationale d'Al Hoceima a annoncé le lancement de la 2e édition du Festival "Créativités de la perle de la Méditerranée", qui se déroule à distance sous le thème "Créatif à domicile". L'organisation de cette édition s'inscrit dans le cadre de l'enseignement à distance dispensé via les différents supports numériques notamment la plateforme "Telmid Tice", "Facebook" et l'application "WhatsApp", en publiant des cours filmés à travers lesquels la Direction provinciale a assuré la poursuite de l'enseignement et l'engagement de tous les étudiants. Ainsi, la Direction provinciale de l'Education nationale d'Al Hoceima, a décidé d'organiser la 2e édition du festival "Ibdaat Jawharat Al Moutawassit", qui vient compléter les activités extrascolaires.

Le festival vise à impliquer les étudiants de l'ensemble des établissements scolaires de la province dans le but de mettre en avant leurs créations artistiques et littéraires, et à envoyer leurs contributions vidéos à la direction par e-mail, laquelle sélectionnera les meilleures contributions dans les axes de la poésie, les courtes histoires, la musique et l'innovation, tandis qu'une compétition portant sur le dessin, l'art plastique et la psalmodie du Saint Coran a été lancée avant l'annonce de l'arrêt des cours. À travers ces activités à distance, la direction entend aider les étudiants à sortir de la routine quotidienne et les encourager à révéler leurs talents artistiques et créatifs. Dans une déclaration à la MAP, le chef des affaires pédagogiques de la direction provinciale de l'Education nationale d'Al Hoceima, Said El Khattabi, a indiqué que ces compétitions qui connaissent la participation de plusieurs établissements scolaires et qui sont encadrés par des enseignants, se veulent l'occasion de renforcer la communication pédagogique à distance entre les élèves et les enseignants-encadrants.

Les activités du festival constituent également l'opportunité de mettre en avant diverses compétences et potentialités dans le domaine de la créativité sous ses différentes formes et expressions.