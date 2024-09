Lakhmari, président du jury de Marrakechsff

Nour Eddine Lakhmari rejoint le Marrakechsff en tant que président du jury pour l'édition 2024, consolidant ainsi son engagement avec le festival, initié en 2022. Après avoir soutenu le festival dès ses premières éditions, il revient cette année pour reprendre et renforcer la vision commune qui a été bâtie depuis le début : un festival qui célèbre l'audace et l'excellence cinématographique.



Sa contribution précieuse depuis deux ans a été essentielle à la croissance et au succès du festival. Réalisateur et scénariste primé, Nour Eddine Lakhmari a apporté une contribution majeure aux longs métrages et séries télévisées. Son parcours a commencé avec son premier court métrage à Oslo, qui lui a permis d’être admis à l'Académie du cinéma d'Oslo. En 2005, son premier long métrage, «Le Regard», a été acclamé par la critique aussi bien au Maroc qu'en Scandinavie.



Lakhmari a véritablement marqué le cinéma marocain en 2008 avec son deuxième long métrage «Casa Negra», un film qui a non seulement touché le public, mais a également remporté 21 prix internationaux. Il a été projeté dans 25 grands festivals et a été sélectionné pour représenter le Maroc aux Oscars en 2010.