Lafaz Studios à Rabat, un nouvel espace pour soutenir les jeunes artistes

"Lafaz Studios", une nouvelle structure de production artistique, vient de voir le jour à Rabat dans l'objectif notamment d'apporter du soutien aux jeunes talents et de les encourager à la créativité et à la création. Conçu conformément aux normes internationales, ce nouvel espace vise à contribuer au rayonnement de la scène artistique nationale et l'amélioration de la qualité de productions grâce à un process de production couvrant la chaîne de l’enregistrement sonore au mastering final en passant par la composition et l’arrangement, et apporter une plus-value en matière de produits audio et vidéo destinés aux marchés de la musique, du cinéma, de la télévision et des médias en général.

Equipé des derniers moyens et outils techniques en la matière, Lafaz Studios dispose, sur une superficie de 250m2, d'un ensemble d’instruments et d’équipements de haute technologie pour répondre aux besoins des artistes les plus exigeants en matière de qualité musicale et de produit audiovidéo commercial.

L'ouverture du studio est "un rêve d'enfant qui se réalise" dans le but de répondre aux attentes des jeunes talents impatients de mettre le pied à l'étrier dans le domaine musical, a indiqué à la MAP le fondateur du studio, Achraf Benyahya, notant que ces jeunes artistes seront accompagnés et encadrés par des musiciens et ingénieurs de son professionnels pour mettre en lumière leurs talents. La mise en place de ce projet conformément aux standards internationaux au niveau de l'équipement technique a nécessité plus d'un an de travail et d'étude, a fait savoir M. Benyahya, notant que le projet, fruit d'un partenariat avec des sociétés de production à Stockholm et à Los Angeles, vise à s'engager avec des artistes de premier plan sur la scène nationale. Il s'est dit prêt à mettre tout l'équipement à la disposition des artistes permettant ainsi de créer une dynamique sur le marché de la musique nationale et de découvrir de nouveaux noms.

De son côté, l'artiste marocain Nouamane Lahlou a indiqué que Lafaz Studios est une plate-forme digne des plus grands studios du monde, notant que cette structure fournira aux musiciens un espace approprié pour la créativité et la production à même de permettre une amélioration de la qualité de la production sur la scène artistique. L'artiste a également souligné l'importance de l'enregistrement professionnel au sein de la chaîne de production musicale, afin de fournir un produit de haute qualité permettant une valorisation du patrimoine artistique marocain et le renforcement de son rayonnement.

L'espace artistique a été inauguré en présence de plusieurs personnalités du monde politique et culturel notamment André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi.