Lachguar Driss préside la séance d'ouverture du Congrès régional USFP/Oujda

L'Union socialiste des forces populaires organise ce samedi le Congrès régional USFP/Oujda placé sous le thème "Le pari sur Oujda comme capitale maghrébine et locomotive de développement dans les zones frontalières".



Le Premier secrétaire, Lachguar Driss, présidera la séance d'ouverture prévue à partir de 16h30 au Centre des études et recherches humaines et sociales à Oujda (CERHSO).