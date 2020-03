Label’Vie affiche un résultat net en hausse de 10%

Le résultat net du groupe Label’Vie s’est élevé à 318 millions de dirhams (MDH) au titre de l’exercice 2019, soit une hausse de 10% par rapport à l’année précédente, a annoncé, mardi à Casablanca, Zouhair Bennani, président directeur général du groupe spécialisé dans la grande distribution.

Au terme d’un exercice marqué par une bonne dynamique commerciale au niveau de l’ensemble des segments d’activité, rapporte la MAP, le groupe a pu réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 10,39 milliards de dirhams (MMDH), soit 1,36 MMDH de chiffre d’affaires additionnel par rapport à l’exercice précédent, représentant une hausse de 15%, a précisé M. Bennani lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats annuels du groupe.

“Par segment, les supermarchés “Carrefour Market” ont affiché une progression de 2% au niveau des ventes à périmètre comparable et ont étendu leur réseau avec 12 nouveaux magasins”, a souligné le directeur administratif et financier du groupe, Amine Bennis, notant que les ventes totales du segment ont enregistré une excellente progression de 12% par rapport à l’exercice précédent, soit un volume de vente additionnel de 372 millions de dirhams (MDH).

Les hypermarchés “Carrefour” ont, pour leur part, affiché une progression de 2% de leurs ventes à périmètre comparable et ont étendu leur réseau par l’ouverture d’un point de vente à Casablanca, pour réaliser un volume de ventes additionnel de 169 MDH (+8%), a-t-il poursuivi. En outre, le segment des hyper cash “Atacadao” a confirmé une nette augmentation de 22% de ses ventes à périmètre comparable et constant, soit un volume de vente additionnel de 627 MDH.

L’excédent brut d’exploitation consolidé du groupe a enregistré une croissance de 12% pour s’établir à 788,8 MDH, a-t-il dit, expliquant cette évolution par des volumes d’activités en forte augmentation, des charges de fonctionnement maîtrisées et des charges fixes contrôlées par un effet d’économies d’échelle.

Le résultat financier du groupe s’est maintenu à son niveau comparativement à l’exercice 2018 malgré un investissement de 640 MDH pour l’exercice 2019, grâce à une nette amélioration des coûts d’endettement et l’optimisation des produits de placement et la bonne maîtrise des niveaux du besoin en fonds de roulement. Ainsi, le résultat courant du groupe, qui prévoit la distribution d’un dividende de 56,4 dirhams par action, est passé de 402 MDH en 2018 à 440 MDH pour l’exercice 2019 (+9%).

Par ailleurs, le groupe Label’Vie a clôturé en 2019 avec succès une émission d’obligations ordinaires avec un taux de souscription de 7,4x. L’emprunt ouvert aux investisseurs de type I (anciens détenteurs d’obligations de 2014) a été souscrit par 49 souscripteurs de différentes catégories.

Le groupe a aussi décidé d’adopter une nouvelle identité visuelle plus cohérente avec sa vision et son positionnement dans le secteur de la grande distribution, changeant ainsi sa dénomination de Label’Vie à LabelVie, et ce après plusieurs études portant sur les indicateurs clés de son image et de sa notoriété.

Quant aux perspectives de développement, le groupe est déterminé à renforcer son positionnement stratégique en tant qu’acteur multi-format, en poursuivant son programme de développement et d’ouverture. Label’Vie prévoit quelque 18 nouveaux points de vente en 2020, soit près de 28.000 m2 de surface de vente additionnelle couvrant les 3 segments d’activité.