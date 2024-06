Laâyoune: Tenue de la 1ère conférence sur les matériaux, l'énergie et la modélisation numérique

Les matériaux, l'énergie et la modélisation numérique" est le thème de la première conférence organisée, mardi à Laâyoune, en présence d’un parterre d'universitaires et de chercheurs.



Initiée par l’Ecole supérieure de technologie (EST) de Laâyoune, relevant de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, en collaboration avec le Laboratoire de métrologie et traitement de l’information de la Faculté des sciences d’Agadir, cette rencontre de deux jours représente une occasion idoine aux chercheurs, ingénieurs et doctorants pour discuter des derniers développements dans le domaine des matériaux et de l’énergie.



Dans une allocution de circonstance, le vice-président de l’Université Ibn Zohr d’Agadir, chargé de la recherche scientifique et de la coopération, Aziz Fassouane, a mis l’accent sur la pertinence de la thématique de cette conférence, partant du fait que les matériaux sont très sollicités et touchent plusieurs domaines dont la physique, la chimie, la mécanique et la technologie numérique, ainsi que les secteurs de la santé, de l’automobile et de l’aéronautique.



Les matériaux doivent s’adapter à l’évolution industrielle, en termes de qualité, de résistance et d’innovation, a noté M. Fassouane, soulignant la nécessité d'innover dans la qualité des matériaux, à travers l’étude de leurs caractéristiques mécaniques et physico-chimiques.



Dans cette lignée, il a fait savoir que la transition énergétique oblige le secteur industriel à développer des matériaux permettant de mettre en œuvre des procédées décarbonées dans tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre.



Par ailleurs, M. Fassouane a indiqué que l'Université accorde un intérêt particulier à la recherche scientifique et encourage la qualité de la recherche, et ce dans le cadre de la vision stratégique du plan d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'enseignement supérieur (PACTE ESRI-2030).



De même, il a appelé à améliorer la qualité des articles scientifiques et à encourager les partenariats avec le milieu universitaire national et international, faisant observer que l’Université Ibn Zohr alloue un budget très important consacré à l'appui des structures de recherche et à l'amélioration de la production scientifique.



Il a, dans ce sens, fait remarquer que l'Université a réalisé un bond qualitatif dans le classement national de la recherche scientifique, qui a passé de la 10ème place à la 5ème place.



Pour sa part, le coordinateur de cette conférence, Hicham Lotfi, a souligné que le comité d’organisation de cette conférence a reçu une quarantaine de participations de toutes les universités marocaines, notamment dans les spécialités liées à l’intelligence artificielle et ses applications, la modélisation mathématique et numérique et la résonance ferromagnétique.



Il s’agit également de l’énergie renouvelable et durable et l’hydrogène vert, de la dynamique des systèmes, de la bio-ingénierie et systèmes embarqués et la caractérisation des matériaux, a enchainé M. Lotfi, qui est également enseignant chercheur à l’EST Laâyoune.



Il a aussi fait savoir que les doctorants bénéficieront des ateliers de formations pour prendre connaissance des différentes classifications et indicateurs des revues scientifiques, que ce soit dans le classement Scopus ou Web of Science.



Les travaux de cette conférence comprennent deux ateliers de formation, dont le premier porte sur les techniques et méthodologies de la recherche scientifique et académique, tandis que le second est centré sur l'utilisation des logiciels de gestion des références bibliographiques et leur utilisation dans la rédaction des thèses et articles scientifiques.