Laâyoune: Plus de 80.000 élèves regagnent les bancs de l'école

Un total de 80.425 élèves tous cycles d’enseignement confondus, dont 40.964 filles ont regagné les bancs de l’école dans la province de Laâyoune au titre de la rentrée scolaire 2024/2025, contre 77.833 une année auparavant, soit une hausse de 3,34%.



Cet effectif comprend quelque 21.252 élèves inscrits dans les différents établissements de l’enseignement privé, selon des données de la Direction provinciale de l'Education nationale, du préscolaire et des sports à Laâyoune.



Le cycle de l'enseignement primaire accueille le plus grand nombre des élèves scolarisés avec un total de 37.833 inscrits, suivi du cycle secondaire collégial avec 18.703 inscrits (+10.47 %) et du secondaire qualifiant avec 12.925 inscrits (+6.84 %).



Quelque 10.789 enfants ont été inscrits dans l’enseignement préscolaire, contre 10.545 une année auparavant, soit une hausse de +2,32%, précise la même source.



S’agissant des "Ecoles pionnières" de l'enseignement primaire au niveau de la province de Laâyoune, le nombre est passé de 4 à 12 établissements, tandis que le programme "Collèges pionnières" a concerné trois établissements du secondaire collégial à partir de cette rentrée scolaire.



Concernant l'élargissement de l'enseignement de la langue anglaise dans le cycle secondaire collégial, il a atteint un taux de couverture de 50% pour la première année et de 100% pour la deuxième année.



Pour ce qui est de l'enseignement de la langue amazighe, il a été généralisé à plus 40% dans les établissements d'enseignement primaire.



A rappeler que la Direction provinciale de l'Education nationale, du préscolaire et des sports avait tenu une série de réunions de coordination avec les différents intervenants dans la chose éducative, en vue de réussir la rentrée des classes 2024-2025, placée sous le signe "Pour une école de qualité pour tous".