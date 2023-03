Laâyoune: Hausse de 1,1 % de l'IPC en janvier dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC), dans la ville de Laâyoune, a connu, au cours du mois de janvier dernier, une hausse de 1,1% par rapport au mois précédent, en passant de 113,1 à 114,4.



Cette variation est le résultat de la hausse de 2,1% de l’indice des produits alimentaires et d’une hausse de 0,4% de l’indice des produits non alimentaires, a indiqué la Direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) à Laâyoune-Sakia Al Hamra dans sa note de synthèse sur l’évolution de l’IPC dans la ville de Laâyoune entre décembre 2022 et janvier 2023.



Les indices des classes alimentaires ont enregistré, entre décembre 2022 et janvier 2023, une hausse notamment des prix des "poissons et fruits de mer" de 8,5%, des "huiles et graisses" de 3,8%, des "légumes" de 2,8 %, du "lait, fromages et œufs" de 2,1%, de la "viande" de 1,4%, des "fruits" de 1,3% et du "café, thé et cacao" de 0,1%, rapporte la MAP.



Comparé au même mois de l’année précédente, l’IPC du mois de janvier 2023 dans la ville de Laâyoune, a enregistré une hausse de 9,2%. Cette augmentation résulte d'une hausse des prix des produits alimentaires de 14,6% et des prix des produits non-alimentaires de 5,3 %, précise la même source.



Au niveau national, l’IPC a connu, au cours du mois de janvier 2023, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent.



Cette variation est le résultat de la hausse de 1,4% de l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.



Les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Guelmim et Errachidia avec 1,2%, à Laâyoune et Safi avec 1,1%, à Tanger avec 1%, à Oujda, Tétouan et Beni-Mellal avec 0,9%, à Fès, Marrakech et Dakhla avec 0,8%, à Agadir avec 0,7%, à Rabat et Settat avec 0,4% et à Meknès avec 0,3%. En revanche, une stagnation a été enregistrée à Casablanca.



L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.