Laâyoune: Atelier sur la rythmologie cardiaque au profit d'une trentaine de médecins

Une trentaine de médecins de la région Laâyoune-Sakia El Hamra ont récemment bénéficié d'un atelier axé sur la rythmologie cardiaque.



Initiée par l’association Al Mahaba des œuvres sociales, avec le concours de la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale, la première édition de cet atelier a pour objectif d’affiner et de développer les compétences des médecins en termes de stimulation cardiaque, à même d’améliorer la qualité et l’offre de soins proposés aux patients.



Dans une déclaration à la MAP, Dr. Reda Bzikha, chirurgien cardio-vasculaire à l'hôpital Moulay Hassan Ben Mehdi de Laâyoune a indiqué que cette initiative a pour but de sensibiliser les médecins de la région et de les accompagner pour qu’ils puissent garantir un bon suivi médical des patients.



Cet atelier s’articule autour de la stimulation cardiaque qui permettra de perfectionner les compétences des participants, mettant l’accent sur l'importance de ce genre d'initiatives qui permet de favoriser les échanges professionnels, a fait savoir Dr Bzikha qui est également professeur assistant à la Faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune.



Pour sa part, la cardiologue et spécialiste en rythmologue interventionnelle à Agadir, Fatima Azzahrae Benaich a indiqué que cet atelier ambitionne d’examiner les problématiques liées à la rythmologie et de mettre l’accent sur les moyens à même de garantir un diagnostic efficace des cas critiques nécessitant une prise en charge immédiate.



Elle a également relevé que cette session de formation vise à transmettre les informations nécessaires à l'ensemble des praticiens, pour assurer une prise en charge optimale des patients.



Cet atelier a été également marqué par des séances pratiques portant sur la consultation et la programmation de stimulateurs cardiaques pour les patients ayant bénéficié auparavant de l’implantation d'un stimulateur cardiaque "Pacemaker" à l'hôpital régional Moulay Hassan Ben Mehdi.



Au programme de cette première édition figurent des conférences axées sur la prise en charge du Bloc atrioventriculaire au service des urgences, les indications pour la pose de stimulateur cardiaque et la prise en charge des patients présentant un trouble du rythme.



De même, le Pr. Mohamed Belhemach, chef de l'unité de rythmologie au Grand Hôpital de l'Est Francilien (France) a mis l'accent par le biais d'une téléconférence sur la prise en charge des patients présentant des troubles du rythme cardiaque.



A noter que cet atelier s’inscrit dans le cadre de la continuité de l'initiative humaine menée par l’association Al Mahaba des œuvres sociales, baptisée "Pouls Sahara volontaire pour les maladies cardio-vasculaires et chirurgie cardiaque", portant sur des opérations chirurgicales pour implanter le stimulateur cardiaque "Pacemaker" au profit des personnes vulnérables.