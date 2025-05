La ville de Tarragone célèbre le Maroc et sa richesse culturelle

Le rideau s’est levé, vendredi soir, sur le Festival du Maroc à Tarragone, un événement qui célèbre la richesse du patrimoine marocain dans toute sa diversité et qui se veut un pont culturel entre les deux rives de la Méditerranée.



Organisé par le consulat général du Maroc à Tarragone, en collaboration avec la mairie de cette ville, cet événement économique, culturel et artistique vise à mettre en évidence les liens d’amitié et de coopération entre l'Espagne et le Maroc, terre de brassage culturel et creuset de civilisations millénaires.



La cérémonie d’ouverture de ce festival, visant à faire découvrir aux visiteurs le Maroc dans toute sa splendeur, a été marquée par la reconstitution d’un mariage traditionnel marocain offrant à l’assistance un voyage fascinant dans les coutumes et les us ancestrales du Royaume.



Cette soirée a été agrémentée par un spectacle animé par la chanteuse Saïda Charaf et un groupe de musique Gnaoua avant de dérouler le tapis rouge à un défilé de caftan marocain pour mettre en avant l’élégance, le savoir-faire et le raffinement des couturiers marocains et jeter la lumière sur l’héritage ancestral et authentique du Royaume.



A cette occasion, l'ambassadrice du Maroc à Madrid, Mme Karima Benyaich, s’est félicitée de l’organisation à Tarragone d'un festival dédié au Maroc, notant que cette initiative témoigne de la solidité des liens humains entre les deux Royaumes.



Cet événement culturel et artistique célèbre à Tarragone la richesse et la diversité du patrimoine culturel et artisanal marocain, en offrant aux visiteurs une immersion unique dans les différentes facettes de l'identité du Maroc, carrefour culturel entre tradition et modernité, a-t-elle dit.



La diplomate n’a pas manqué de passer en revue les progrès réalisés ces dernières années par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en mettant en œuvre de multiples réformes politiques, économiques et sociales visant à hisser le pays au rang des grandes nations.



En marge de cette manifestation, l’ambassadrice du Royaume en Espagne a tenu une série d’entretiens avec des responsables locaux, portant sur les moyens de renforcer le partenariat bilatéral à tous les niveaux, et de réaffirmer la volonté commune d’explorer de nouvelles perspectives de coopération, tant sur le plan économique que culturel.



Pour sa part, le délégué du gouvernement espagnol en Catalogne, Carlos Prieto Gómez Nombrado, a indiqué que ce festival constitue "une vitrine représentative de la culture marocaine dans toutes ses dimensions", mettant en lumière la richesse et la densité du patrimoine marocain.



M. Gómez Nombrado a également souligné la solidité et l’excellence des relations liant le Maroc et l’Espagne, chose qui se manifeste immédiatement à travers les élans de solidarité de part et d’autre lors des moments difficiles.



De son côté, le maire de Tarragone, Ruben Viñuales Elias, a salué les liens d’amitié, de fraternité et de coexistence qui unissent la ville catalane au Royaume du Maroc, mettant en avant la place importante qu’occupent les Marocains résidant à Tarragone dans le tissu social et culturel local.



"Les Marocains vivant à Tarragone font partie intégrante de l’âme de notre ville", a-t-il expliqué, relevant que ce festival illustre "le respect mutuel entre le peuple marocain et la ville de Tarragone", et constitue un symbole fort des relations d’estime et de coopération entre les deux parties.



Il a également mis l’accent sur les liens forts et privilégiés entre Tarragone et Tanger, deux villes méditerranéennes unies par un jumelage de fait, une vocation maritime commune et des ambitions partagées.



Le festival du Maroc à Tarragone a proposé une programmation éclectique conçue pour rapprocher la culture marocaine du public espagnol, tout en mettant en lumière les liens historiques, humains et commerciaux qui unissent les deux pays depuis des siècles.



Musique, art, gastronomie, patrimoine, mode et savoir-faire traditionnels s’y conjuguent dans un espace unique de dialogue avec Tarragone, ville d’accueil et de diversité, pour révéler toute la richesse et l’élan vivant du Maroc dans son expression la plus éclatante, a fait savoir la consule du Maroc à Tarragone, Ikram Chahine.



Ce rendez-vous culturel se veut une remarquable vitrine du talent des artisans, créateurs et entrepreneurs marocains, mais aussi un temps fort de partage, de rapprochement entre les cultures, a-t-elle ajouté.



Trois jours durant, le public a profité le temps de ce festival d’expositions de produits d’artisanat marocain, de spectacles de musique et de danses folkloriques marocaines ainsi que de la tradition catalane, d’un showcooking animé par le prestigieux chef Moha Quach, d’un défilé de mode de caftans marocains, de décorations au henné, d’activités archéologiques en partenariat avec l'Institut catalan de paléoécologie humaine et d’évolution sociale, entre autres.