La vie scolaire et l'attractivité des établissements éducatifs en débat à Rabat

Le rôle central de la vie scolaire dans l'amélioration de l'attractivité des établissements éducatifs et la consolidation de leurs missions, a été au centre d'une table ronde organisée, mercredi à Rabat, sous le thème "Vie scolaire : Attractivité des établissements éducatifs et apprentissage ludique".



Lors de cette rencontre, initiée par la Fondation Zakoura en collaboration avec la Faculté des sciences de l'éducation (FSE) et l'Organisation Internationale de la Société Civile pour les Valeurs de Citoyenneté, de Développement et de Dialogue (ICSO), des experts et acteurs de l’écosystème éducatif ont mis en avant l'importance du développement de la vie scolaire et sa contribution à l'ouverture de nouveaux horizons d'enseignement promouvant les nobles valeurs de citoyenneté, l'éthique, l'art, le sport ou encore l'environnement.



La vie scolaire est de nature à opérationnaliser l'approche éducative institutionnelle pour lutter contre la violence scolaire sous toutes ses formes et à promouvoir la mobilisation collective et l'action intégrée de tous les intervenants en faveur d'une offre éducative efficace et réussie.



Intervenant à cette occasion, le doyen de la FSE, Abdellatif Kidai, a indiqué que cette rencontre constitue une occasion pour amorcer une réflexion commune sur le thème de la vie scolaire, mettant en exergue le rôle de premier plan des associations œuvrant dans le domaine de l'éducation pour ériger la question de la vie scolaire au centre des réflexions.



M. Kidai, a affirmé que l'école marocaine a besoin d'"une véritable renaissance" éducative, précisant que cet événement constitue une opportunité pour discuter des moyens d'améliorer l'attractivité de l'école pour qu'elle soit érigée en un incubateur pour les étudiants.



Pour sa part, l'inspecteur général chargé des Affaires pédagogiques au ministère de l'Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Fouad Chafiki, a passé en revue des modèles de vie scolaire issus de différents systèmes éducatifs, revenant sur les démarches à adopter en s'inspirant de ces modèles pour renforcer la vie scolaire au sein du système éducatif marocain.



A cet égard, M. Chafiki a évoqué trois piliers majeur pour parvenir à une vie scolaire dynamique à savoir, la programmation d'activités parascolaires, le déploiement de cadres qualifiés pour animer ces activités, et la motivation de l'élève.



Il a, à cet égard, rappelé l'action du ministère qui s'est attelé à développer et à mettre en œuvre des activités de vie scolaire, en encourageant les activités parallèles à travers plusieurs mesures, notamment en s'ouvrant sur les associations professionnelles culturelles et artistiques.



Pour sa part, le président de l'ICSO, Mustapha Zebakh, a abordé le concept de l'éducation et ses valeurs, appelant à améliorer davantage la qualité de l'éducation conformément à une vision claire et souveraine.



Selon lui, l'éducation ne se réduit pas à des compétences et des acquis mais elle constitue un projet social de développement et de civilisation.



De son côté, le directeur général de la Fondation Zakoura, Mohamed Zaari, a souligné que depuis sa création, la Fondation opte pour une démarche privilégiant l'innovation dans l'élaboration de tout programme en parfaite harmonie avec les stratégies formulées par le ministère de l'Education nationale.



Dans le même contexte, il a souligné que cette rencontre intervient dans le cadre d'une convention de partenariat entre la la Fondation Zakoura et la FSE portant sur la vie scolaire, notant que cette table ronde a offert l'opportunité d'amorcer une réflexion collective sur le sujet dans le but de déboucher sur des recommandations et des propositions permettant d'accomplir des avancées concrètes sur le terrain.



Cette table ronde vise à approfondir la réflexion sur les missions stratégiques de la vie scolaire pour améliorer la qualité de l'offre éducative des établissements éducatifs.