La valeur des exportations de phosphates et dérivés continue de s’affermir à fin septembre

Les exportations de phosphates et dérivés continuent d’envoyer des signaux positifs, si l’on en croit la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Economie et des Finances.



Selon les chiffres publiés récemment par la DEPF, la croissance en valeur des exportations de phosphates et dérivés s’est en effet consolidée de +66,6% à fin septembre 2022, au lieu de +45,4% un an plus tôt.



Bénéficiant de la poursuite de l’accroissement de leurs prix de vente à l’international, la valeur des exportations des dérivés de phosphates s’est pour sa part appréciée de 67% au terme de la même période, a noté la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de novembre 2022 (N°309).



Les données recueillies montrent cependant que leur volume exporté s’est replié de 17,1% sur la même période, a constaté la DEPF qui attribue cette variation au recul du volume des engrais de 10,5% et du volume de l’acide phosphorique de 33,9%.



Comme le fait remarquer la DEPF dans sa note de conjoncture, il est à préciser que les exportations des engrais se sont accrues de 28,6% en volume et de 96,2% en valeur, au cours du seul mois de septembre.



Quant aux ventes à l’étranger de phosphate brut, les récents chiffres publiés par la DEPF suggèrent qu’« elles se sont renforcées, en valeur, de 63,1% à fin septembre 2022, contre une baisse en volume de 43,7%», souligne-t-on.



A titre de rappel, au terme du mois d’août dernier, le renchérissement des prix de vente à l’international avait contribué à renforcer davantage la valeur des exportations de phosphates et dérivés.



En effet, comme l’avait souligné la DEPF dans sa précédente note de conjoncture –octobre 2022 (N°308), les exportations de phosphates et dérivés s’étaient appréciées de 67,7% à fin août 2022, après un bond de +42,6% observé un an auparavant.



Cette évolution avait été justifiée par «la hausse de la valeur des expéditions des dérivés de phosphates de 67,9%, après +48% il y a un an, et de celles de phosphate roche de 66,1%, après +10,5% à fin août 2021», selon les explications de la Direction.



Plus globalement, la valeur ajoutée du secteur extractif, en volume, s’est repliée de 6,3% au terme du premier semestre 2022, après une augmentation de 1,2% un an auparavant.

Selon les précisions de la DEPF, ce résultat recouvre une baisse de 4,8% au premier trimestre et de 7,8% au deuxième trimestre 2022, au lieu d’une hausse de 3% au premier trimestre 2021 et un recul de 0,6% au deuxième trimestre de l’année précédente.



Ainsi que l’a relevé la Direction des études et des prévisions financières dans sa note de conjoncture du mois en cours, cette tendance baissière s’est poursuivie au troisième trimestre 2022, «en ligne avec le recul de la production marchande de phosphate roche, composante importante du secteur extractif au Maroc, de 20,3% au titre de ce trimestre, après un repli de 16,5% au deuxième trimestre 2022 et de 11% au premier trimestre 2022».

Il est à rappeler qu’au terme du mois d’août dernier, la valeur ajoutée du secteur extractif avait poursuivi son repli au deuxième trimestre 2022, soit -7,8% après -4,8% au premier trimestre 2022 et -0,6% au deuxième trimestre de la même année.



La DEPF avait alors prévenu que «ce recul pourrait s’accentuer au troisième trimestre 2022, en ligne avec le recul de la production marchande de phosphates de 19,5% au titre des deux premiers mois de ce trimestre, après un retrait de 16,5% au deuxième trimestre et de 11% au premier trimestre de 2022», avait-elle souligné dans sa note de conjoncture du mois dernier.



Alain Bouithy