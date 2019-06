La troupe algérienne de l’art authentique ouvre le bal du Festival de la musique de Tanger

La troupe de l’Association algérienne Al Fann Al Assil (l’art authentique) a ouvert le bal, samedi soir au Centre Ahmed Boukmakh à Tanger, de la 27e édition du Festival international de la musique, en interprétant des chansons de la musique andalouse et gharnatie. Dirigée par Mohamed ben Lajrab, la troupe originaire de la ville de Koléa, dans l’ouest algérien, a pour objectif de préserver le patrimoine musical de l’Andalousie. La soirée inaugurale de cette manifestation organisée par l’Association des amateurs de la musique arabe a également été marquée par un spectacle de l’Association Riyad Attarab menée par Said Belkadi, qui a gratifié les mélomanes de chants et de performances musicales andalouses de l’école tangéroise de cette musique ancestrale. Les fans de la musique authentique auront également rendez-vous avec un spectacle alliant l’héritage musical des deux bords de la Méditerranée, présenté samedi soir par le groupe barcelonais du flamenco, Las Transparencias, dirigé par Manolo Paradas.

Dans une déclaration à la presse, Morad El Ouazzani, président de l’Association des amateurs de la musique arabe, créée le 27 septembre 1957, a estimé que le festival est une contribution aux efforts de préservation du patrimoine arabe, appelant les associations oeuvrant dans ce domaine à conjuguer leurs efforts pour organiser un évènement de taille qui reflète la place de Tanger dans la préservation de la musique arabe authentique. De son côté, le directeur du festival et secrétaire général de l’Association, Said Mjassi, a noté que cette manifestation vise à refléter la diversité et la richesse du patrimoine arabo-andalou dans les deux rives de la Méditerranée, relevant, à cet égard, les racines arabes du flamenco.