La trésorerie jugée difficile par près de la moitié des patrons du secteur de la construction

L’activité dans le secteur de la construction aurait globalement connu une stabilité au titre du premier trimestre 2022, selon les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la construction.



A en croire le Haut-commissariat au plan (HCP), cette évolution résulterait, d’une part, de la hausse d’activité attendue dans la branche de la «Construction de bâtiments» et, d’autre part, de la diminution d’activité prévue au niveau de la branche du «Génie civil».



« Cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée par une stabilité des effectifs employés », souligne le Haut-commissariat dans une note d’information relatant les résultats des enquêtes de conjoncture réalisées auprès des entreprises relevant de la construction, au titre du premier trimestre 2022.



Selon cette note d’information rendue publique récemment par l’institution publique, « au premier trimestre 2022, 40% des entreprises de la construction ont rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières ».



A titre de rappel, comme nous l’avions relevé dans un article publié dans l’édition précédente (vendredi 24) et intitulé « Difficultés d'approvisionnement en matières premières dans l’industrie manufacturière nationale », les entreprises opérant dans le secteur de l’industrie manufacturière ont également été frappées par cette situation qui pourrait être causée par la guerre en Ukraine.



Quoi qu’il en soit, dans sa dernière note d’information, le Haut-commissariat précise que près de la moitié des chefs d'entreprise (46%) sondés jugent difficile la trésorerie. Par branche, cette proportion atteint la moitié des entreprises de la branche « Travaux de construction spécialisés ».



Il est important de souligner que la note du HCP relate également les appréciations des patrons des entreprises de ce secteur sur l’évolution de l’activité au cours du quatrième trimestre de l’année 2021.



Ainsi, il ressort de ces enquêtes qu’au cours des trois derniers mois de l’année écoulée, l’activité dans le secteur de la construction aurait connu une hausse.



Le Haut-commissariat rapporte que cette évolution aurait été due, d’une part, à la hausse d’activité dans la branche de la «Construction de bâtiments» et, d’autre part, à la baisse d’activité dans la branche des «Travaux de construction spécialisés ».



En ce qui concerne les carnets de commandes dans la construction, les patrons sondés dans le cadre de ces enquêtes affirment qu’ils se seraient situés à un niveau inférieur à la normale tandis que l’emploi aurait connu une stabilité.



Dans ces conditions, le Haut-commissariat note que le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans le secteur de la construction se serait établi à 68%.



Dans sa note d’information, le Haut-commissariat au relève, par ailleurs, que « 44% des entreprises auraient réalisé des dépenses d’investissement en 2021 destinées, principalement, au remplacement d’une partie du matériel ».



A titre de comparaison, lors de ses précédentes enquêtes trimestrielles, le Haut-commissariat au plan avait indiqué que les anticipations avancées par les chefs d’entreprise du secteur de la construction, pour le quatrième trimestre 2021, faisaient ressortir globalement une stabilité de l’activité.



Dans sa précédente note d’information, le HCP avait attribué cette évolution, d’une part, à la hausse d’activité attendue dans la branche de la «Construction de bâtiments» et, d’autre part, à la diminution d’activité prévue au niveau de la branche du «Génie civil».



Selon les résultats des enquêtes de conjoncture d’alors, cette évolution dans le secteur de la construction aurait été accompagnée par une stabilité des effectifs employés.



Alain Bouithy