La tradition séculaire marocaine du thé à l'honneur en Azerbaïdjan

Le Maroc a signé une belle participation à la troisième édition du Festival international du thé à Bakou, en Azerbaïdjan, une célébration qui coïncide avec la Journée internationale du thé (21 mai) et la fête nationale de l’Azerbaïdjan (28 mai) Cette édition marque la troisième participation de l’Ambassade du Maroc à Bakou à ce festival, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Bakou.



"Cette présence continue a, non seulement, renforcé les liens culturels entre nos deux pays, mais a également contribué à la promotion de la tradition séculaire marocaine du thé, à tel point que de nombreux cafés et restaurants en Azerbaïdjan ont désormais intégré le thé marocain à leurs menus, témoignant ainsi de l’impact durable de cette participation", ajoute-t-on.



Le stand marocain, décoré aux couleurs du Royaume et imprégné d’éléments des traditions et du patrimoine national, a été particulièrement visité par les nombreux participants désireux de déguster le thé marocain authentique et d’assister à la cérémonie traditionnelle de préparation de ce breuvage emblématique.



Outre la dégustation de thé, le stand marocain a proposé diverses activités attrayantes, dont des master classes sur l’art de préparer le thé à la menthe, des dégustations de gâteaux marocains, des quiz interactifs sur le Maroc avec des prix à gagner, ainsi que la distribution de dépliants détaillant l’histoire et la recette de la fameuse boisson, précise le communiqué.



La participation marocaine a suscité une large couverture des nombreux médias présents, mettant en lumière la richesse de la culture et des traditions du Royaume, selon la même source. Outre les entreprises locales, certaines Ambassades dont les pays sont connus pour leur tradition du thé, dont la Chine et l'Ouzbékistan, ont également participé à cette manifestation.