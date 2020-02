La tempête Ciara fait des blessés en Europe

Vols annulés, trains à l'arrêt, foyers privés d'électricité: la tempête Ciara continue ses ravages lundi dans l'ouest de l'Europe et a fait plusieurs blessés en Allemagne.

Deux femmes ont été grièvement blessées par un arbre à Sarrebruck (sud-ouest de l'Allemagne), et l'une d'elles était entre la vie et la mort, a indiqué la police dans la nuit tandis qu'un adolescent de 16 ans a été blessé à la tête par une branche d'arbre à Paderborn, dans l'ouest.

Côté transports, les grandes lignes, à l'arrêt depuis la soirée de dimanche dans l'ensemble du pays, le resteront au moins jusqu'à 09H00 GMT selon l'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn, qui prévoit des perturbations toute la journée alors que la tempête, connue en Allemagne sous le nom de Sabine se déplace vers le sud du pays.

A Francfort, une grue de chantier a percuté le toit de la cathédrale, a expliqué la police sans être en mesure de détailler l'ampleur des dégâts.

En République tchèque, où le vent a soufflé jusqu'à 180 km/heure, un homme a été blessé par la chute d'un arbre sur sa voiture dans le sud du pays.

La "tempête du siècle" faisait la Une de plusieurs quotidiens britanniques. "En terme de territoire touché, c'est probablement la plus grosse tempête du siècle", avec pour seule rivale la tempête de décembre 2013, a déclaré Helen Roberts, de l'office météorologique britannique Met office.

Quelque 180 alertes inondations restent en place lundi un peu partout au Royaume-Uni, qui se prépare à certains endroits à des vents glacés et des chutes de neige, mais le gros de la tempête est passé.

"La tempête Ciara s'éloigne mais ça ne signifie pas que nous entrons dans une période où la météo sera plus calme", a déclaré Alex Burkill, du Met office.

"Il pourrait y avoir jusqu'à 20 cm de neige lundi et mardi et avec des vents puissants, on ne peut pas exclure le risque de blizzard".

La veille, certaines parties du Royaume-Uni ont reçu l'équivalent d'un mois et demi de pluie en 24 heures et des centaines de vols ont été annulés.

En France, la tempête a privé d'électricité près de 130.000 foyers dans le nord du pays, a indiqué lundi matin l'opérateur Enedis. Dans la région parisienne, des chutes d'arbres sur les voies ont perturbé le trafic des trains de banlieue.

Des centaines de vols ont été annulés en Europe. Aux Pays-Bas, environ 220 vols ont été annulés lundi matin en provenance et à destination de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, troisième aéroport le plus fréquenté d'Europe. La tempête a causé des embouteillages de plus de 600 km sur les routes du pays durant les heures de pointe lundi matin.

Au Luxembourg, les élèves des établissements primaires et secondaires ont été dispensés de cours lundi en raison des intempéries, même si ces établissements assurent leur accueil.

En Norvège, on s'attendait à ce que la tempête, baptisée Elsa dans le pays, provoque d'importantes crues en ce début de semaine dans le sud-ouest du pays. Sur le littoral, l'eau pourrait monter jusqu'à un mètre au-dessus du niveau habituel des marées avec des records attendus dans certains endroits, ont prévenu les services météorologiques norvégiens.