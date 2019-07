La série “Stranger Things” bat le record d'audience sur Netflix

La série de science-fiction "Stranger Things", notamment saluée pour avoir parfaitement rendu l'esthétique des années 1980, a battu un record d'audience sur Netflix avec le lancement mondial de sa troisième saison, a indiqué le géant du streaming. Depuis le 4 juillet, la série dans laquelle de jeunes adolescents combattent des monstres surnaturels dans une petite ville des Etats-Unis, a été regardée par 40,7 millions de comptes Netflix, selon le groupe. Ce chiffre, qui concerne la saison 3, est supérieur à ceux de "tout autre film ou série pour les quatre premiers jours", a dit la compagnie lundi soir. "Et 18,2 millions ont déjà fini la saison entière", a-t-elle précisé. Netflix est le leader mondial du marché du streaming, avec plus de 140 millions de comptes payants à travers le monde. Le groupe publie parfois des chiffres sur ses audiences, mais garde jalousement la grande majorité de ses données. La plateforme fait face à la concurrence croissante de rivaux aux poches bien garnies, comme Amazon, Disney et Apple. WarnerMedia s'apprête aussi à lancer une plateforme de télévision en ligne baptisée HBO Max, qui privera Netflix de la série phare "Friends".A titre de comparaison, Netflix avait indiqué en décembre que plus de 45 millions de comptes avaient regardé le film "Bird Box", avec Sandra Bullock, une semaine après son lancement. Mais puisqu'il est impossible de vérifier ces chiffres de manière indépendante, certains analystes ont fait part de leur scepticisme au sujet de ces statistiques.