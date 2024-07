La série "Shogun" en tête de la course aux Emmy Awards avec 25 nominations

La série "Shogun", fresque épique sur les luttes de pouvoir dans le Japon du XVIIe siècle, est arrivée en tête de la course aux Emmy Awards mercredi, avec 25 nominations pour ce pendant télévisuel des Oscars.



Inspiré du roman historique du Britannique James Clavell, succès littéraire des années 70, ce feuilleton suit au départ un marin anglais échoué sur les côtes du Japon à une époque où l'empire restait encore très fermé au reste du monde. Avant de plonger dans les intrigues de cour et les affrontements du shogunat féodal.



Grande favorite pour les catégories dramatiques, cette série "a tout pour plaire en termes d'interprétation, d'écriture, de réalisation", résume auprès de l'AFP Pete Hammond, chroniqueur pour le site spécialisé Deadline.



Son recours massif aux sous-titres n'a pas déboussolé le jury, qui a notamment nominé deux visages asiatiques de la série: Anna Sawai, qui incarne une noble nippone convertie au christianisme, et Hiroyuki Sanada, qui campe un dignitaire doué au sabre et fin stratège.



Cette nomination est "une véritable leçon d'humilité", a réagi l'acteur japonais auprès de l'AFP. "C'était une grande opportunité de partager notre culture avec le monde. J'espère que ce sera un tremplin pour la prochaine génération."



Produite par FX, chaîne appartenant à Disney, "Shogun" affrontera notamment la dernière saison de la saga "The Crown", sur la famille royale britannique, pour le prix de la meilleure série dramatique, ainsi que les aventures du couple d'espions "Mr & Mrs Smith" et le feuilleton de science-fiction "Le Problème à trois corps".

Côté comédies, "The Bear: sur place ou à emporter" continue de faire sensation en récoltant 23 nominations, un record dans ces catégories.



La deuxième saison de cette plongée dans l'envers des cuisines d'une sandwicherie de Chicago suit la mue de l'établissement en restaurant étoilé, avec des plans luxuriants sur des mets irrésistibles.



Le feuilleton y signe également un épisode d'anthologie, "Fishes", qui retrace pendant une heure le banquet catastrophe d'une famille en plein psychodrame.

Malgré ses thèmes pas franchement rigolards - le deuil, l'addiction, la mort, "The Bear" reste classé dans la catégorie comédies.



La série, dont la troisième saison est sortie mercredi en France, devrait être opposée à des concurrents comme "Hacks", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" et "Larry et son nombril".



Enfin les catégories dédiées aux mini-séries semblent consacrer le retour en force de "True Detective". Cette série policière avait fait sensation il y a dix ans, avant de connaître deux autres saisons inégales: en tant qu'anthologie, ses personnages et son intrigue changent complètement à chaque fois.

La quatrième saison, avec une policière enquêtant dans la nuit polaire de l'Alaska, a été largement saluée et a récolté 19 nominations.



Elle sera notamment opposée au phénomène "Mon petit renne", nommé 11 fois. Dans cette série Netflix, l'humoriste écossais Richard Gadd raconte comment il est devenu la proie d'une femme sujette à des troubles psychiatriques, capable de s'insinuer dans les moindres recoins de son existence et de transformer sa vie en enfer.



Présentée comme une "histoire vraie", la série a engendré une polémique: une Britannique qui aurait inspiré le personnage de la harceleuse a été traquée sur les réseaux sociaux, et a porté plainte contre Netflix pour diffamation. Elle réclame 170 millions de dollars en dédommagement.



La 76e cérémonie des Emmy Awards se tiendra le 15 septembre à Los Angeles.

L'année 2024 célébrera donc deux fois les Emmy Awards, car la dernière cérémonie a eu lieu en janvier, à cause de son report provoqué par les grèves qui ont paralysé Hollywood l'an dernier.