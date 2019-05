La santé visuelle des chauffeurs professionnels objet d’une campagne médicale

La santé visuelle a été au coeur d'une campagne médicale organisée dimanche à Rabat, au profit de chauffeurs professionnels dans le cadre des efforts déployés pour améliorer la sécurité sur les routes.

Initiée par le Comité national de prévention des accidents de la route (CNPAC) en partenariat avec le Syndicat national professionnel des opticiens et l'Association marocaine médicale de solidarité, sous le thème " Ma sécurité dans ma santé visuelle", cette campagne vise le suivi de l'acuité visuelle de ces professionnels de route étant donné le rôle de la santé visuelle dans la sécurité routière puisque 90% des informations nécessaires pendant la conduite sont à liées à la vision.

L'examen de la vision porte sur la mesure de l'acuité visuelle avec les dispositifs médicaux. Le CNPAC veillera à l'acquisition de lunettes de vue au profit des conducteurs nécessitant une correction visuelle.

Cette opération a été encadrée par des ophtalmologues, qui ont veillé à dépister les maladies visuelles pouvant atteindre le conducteur professionnel, tels que le glaucome, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), l'uvéite, la rétinopathie diabétique ou encore la névrite optique.

Cette campagne gratuite a ciblé les chauffeurs de bus, de taxis et les conducteurs de camions professionnels disposant d'une carte professionnelle.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire permanent du CNPAC, Benacer Boulaajoul a indiqué que la sécurité visuelle constitue un élément essentiel, pour les conducteurs en général et pour les conducteurs professionnels en particulier, étant donné que le conducteur professionnel est responsable de sa sécurité et de celle des passagers.

Le Comité, en collaboration avec le Syndicat national professionnel des opticiens, l'Association marocaine médicale de solidarité et les professionnels oeuvrant dans les transports publics, a organisé cette initiative gratuite au profit des conducteurs professionnels au niveau de Rabat dans le but de sensibiliser sur l'importance de la sécurité visuelle, a-t-il expliqué.

Et d'ajouter que cette initiative est également l'occasion de sensibiliser les conducteurs professionnels de leur état de santé en général, sachant que la conduite nécessite une aptitude physique, a-t-il dit, relevant que cette campagne a mobilisé une équipe médicale de 20 ophtalmologistes.

De son côté, Dr laila Refass, membre du Syndicat national professionnel des opticiens, a indiqué que la campagne qui cible les conducteurs professionnels a pour objectif de sensibiliser à l'importance de la sécurité visuelle, soulignant que cette catégorie ne possède pas de moyens financiers pour effectuer des examens médicaux régulièrement.

Elle s'est également félicitée des efforts consentis par l'équipe médicale et des examens effectués à travers un diagnostic minutieux qui a permis de dépister plusieurs maladies visuelles.

Pour sa part, Dr Mohamed Belmekki, président de l'Association marocaine médicale de solidarité a fait savoir que l'association oeuvre à fournir des services médicaux à travers des unités mobiles déployés dans tout le Royaume, ajoutant que cette campagne qui vise à sensibiliser les conducteurs professionnels aux maladies affectant la conduite, a permis d'identifier plusieurs maladies visuelles.

"Des maladies silencieuses" peuvent limiter la vision comme le glaucome, qui endommage le nerf optique, a-t-il prévenu, notant que la campagne vise à sensibiliser les conducteurs professionnels à effectuer un examen médical, au moins une fois par an, afin de diagnostiquer diverses maladies.

Les conducteurs professionnels pour leur part se sont félicités de cette initiative, tout en soulignant la nécessité de la généraliser sur l'ensemble du territoire national et de toucher d'autres spécialités telles que les maladies des os, les articulations et les maladies neurologiques.