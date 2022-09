La relance de l'industrie automobile au centre de la 7ème édition de l'AMT

La relance de l’industrie automobile est au centre de la 7ème édition de l'Automobile meetings Tangier-Med (AMT), qui se tiendra, du 26 au 28 octobre à Tanger, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Organisée par l'Association marocaine pour l’industrie et la construction de l’automobile (AMICA), sous le thème "Quelle stratégie pour la relance du secteur de l’industrie automobile", cette édition sera l'occasion de présenter les dernières innovations dans le domaine de l'automobile et les opportunités d'investissement et d'échange entre le Maroc et l'Europe.



Cet événement, qui constitue un rendez-vous professionnel incontournable au niveau de la région du Nord, se veut un espace d’exposition du savoir-faire des acteurs marocains du secteur de l’automobile, en plus d’être un point de rencontre entre les opérateurs de l’industrie automobile euro-méditerranéenne, rapporte la MAP.



"L'édition 2022 de l'AMT sera l’occasion de faire le point sur plusieurs sujets qui font l’actualité de l’industrie automobile marocaine, en l'occurrence les répercussions de la crise pandémique du coronavirus, le changement de la Supply Chain, les difficultés d’approvisionnement et l'impact du coût élevé de l’énergie sur le secteur industriel marocain", a souligné le vice-président de l'AMICA, Rachid Machou, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du programme de l'événement.



"Il s’agit de la première édition après la pause forcée imposée par la pandémie de la Covid-19", a fait savoir M. Machou, précisant que cette crise a, certes, ralenti le trend haussier de cette industrie, mais a également permis au secteur de repartir sur de bonnes bases et de se développer davantage.



Lors de cette rencontre, tenue au siège de l'Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), le responsable a relevé que les nouveaux investissements illustrent la résilience du secteur industriel marocain après la pandémie de la Covid-19 et reflètent un acte de confiance dans les plateformes de production marocaines, qui devraient connaître une croissance en faveur des leaders industriels mondiaux, notant que l'industrie automobile au Maroc a réussi à augmenter ses chiffres dans un contexte qui a été aggravé par la pandémie, promettant de maintenir la dynamique du secteur.



Il a, à cet égard, estimé que les principaux enjeux posés sont liés notamment à l'arrivée des véhicules électriques et leur impact sur le paysage industriel marocain, soulignant l'importance de la formation des ressources humaines pour aborder, d'une manière efficace, ce virage tant stratégique pour l'industrie automobile nationale.



"Le choix de Tanger pour abriter un tel événement n'est pas fortuit", ont affirmé les organisateurs, relevant que la ville, désormais emblématique pour l'industrie automobile au Maroc, propose depuis quelques années toutes les plateformes et les installations qui font sa notoriété.



Au programme de cette édition figurent des rencontres entre professionnels, ainsi que des conférences et des tables rondes thématiques animées par des experts du secteur automobile. Cet événement réunira un parterre composé des grands acteurs de la filière aux niveaux national et international, dont les constructeurs automobiles installés au Maroc, et les équipementiers de rang 1 et 2 présents au Royaume, en plus des logisticiens et des représentants des bureaux d’études et des administrations marocaines en relation avec la filière automobile.



Il permettra aussi de mettre l'accent sur la volonté du Maroc de s’engager dans la dynamique mondiale de lutte contre le changement climatique, à travers la mise en place d’actions de décarbonation de l’industrie automobile.



Cette rencontre s'est déroulée en présence notamment d'opérateurs économiques, d'industriels, de responsables de l'AMICA et de partenaires de l'événement.