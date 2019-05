La région de Rabat-Salé-Kénitra, invitée d'honneur du SMAP Immo Paris

Les opportunités d'investissements immobiliers au Maroc seront mises en avant du 14 au 16 juin lors de l'édition 2019 de SMAP Immo Paris, un Salon qui constitue une grande vitrine de l’immobilier marocain hors du Royaume, avec la région Rabat-Salé-Kénitra comme invitée d'honneur, ont annoncé, récemment à Rabat, les organisateurs de l'événement.

Cette 16ème édition, qui se déroulera au Parc des expositions Paris-Porte de Versailles, proposera aux visiteurs une offre aussi riche que diversifiée et une gamme de prix très large, en phase avec une demande du marché toujours en hausse, l'objectif étant d'offrir une réponse complète et adéquate à toute personne intéressée par un investissement immobilier au Maroc, ont souligné les organisateurs lors d'une cérémonie de présentation du Salon.

Dans une déclaration à la MAP, le président de SMAP Group, Samir Chammah a indiqué que près de 70 exposants seront présents lors de ce Salon, représentant 60 villes marocaines.

Cette édition, qui se tiendra deux semaines avant les grandes vacances d'été, sera une occasion exceptionnelle pour susciter l'intérêt et la présence des différentes composantes de l'importante diaspora marocaine en France et plus particulièrement en région parisienne et autres départements limitrophes, a souligné M. Chammah.

Par ailleurs, le président du groupe a fait savoir que la région Rabat-Salé-Kénitra sera mise à l'honneur cette année, précisant qu'un pavillon dédié à la région sera installé au cœur de l’espace d’exposition et proposera aux visiteurs une offre diversifiée et un éventail de projets immobiliers allant du logement social à celui du haut standing.

Le Salon fera écho à la nouvelle institution de la régionalisation avancée qui ouvre des horizons plus prometteurs au développement régional dans tous les domaines, a relevé M. Chammah, notant que l'exposition mettra en relief l'offre des promoteurs dans cette région dans une perspective nouvelle où les potentialités économiques et le patrimoine culturel seront davantage valorisés.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Abdessamad Sekkal, s'est réjoui du choix porté sur la région, notant que ce sera une belle opportunité pour la promotion de la culture de la région et des potentialités d'infrastructures et d'investissements dont regorge la métropole.

Trois jours durant, la communauté marocaine en France et les visiteurs français et européens pourront ainsi s'enquérir des nouveautés sur le marché immobilier de la région et s'informer sur les projets immobiliers proposés par les exposants, a-t-il ajouté.

De son côté, le directeur régional de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers marocains (FNPI), Anis Benjelloun, a indiqué que le choix porté sur le région de Rabat-Salé-kénitra est une juste récompense de tous les développements qu'a connus la région en matière d'infrastructures et de gestion urbaine et routière.