La rappeuse Cardi B se lâche sur Trump

La rappeuse Cardi B s'en est prise à Donald Trump dans un message fleuri posté sur Instagram, reprochant au président d'avoir forcé des milliers de fonctionnaires à reprendre le travail sans salaire pour limiter les effets du "shutdown". La vidéo a été repérée par plusieurs élus du Congrès américain, dont certains ont débattu de l'opportunité de la relayer ou pas, avant de s'abstenir, en partie du fait du langage parfois grossier employé par Cardi B, une des plus grosses stars de la musique américaine actuelle. "Notre pays vit un enfer en ce moment, tout ça pour un mur", lance l'artiste originaire du Bronx dans la vidéo, en référence au refus de Donald Trump de voter un projet de budget fédéral qui n'incluerait pas de financement pour un mur à la frontière américano-mexicaine. Faute de budget, quelque 800.000 employés fédéraux sont au chômage technique ou travaillent sans toucher de salaire depuis près de quatre semaines. Ces derniers jours, l'administration Trump a ordonné à des milliers de fonctionnaires au chômage technique de revenir travailler, sans salaire, pour limiter les effets du "shutdown". "Je ne veux pas entendre des gens débiles me dire: +Oh, Obama a fermé le gouvernement pendant 17 jours+" (en 2013), s'emporte la rappeuse au verbe fleuri. "Oui, idiot, pour le système de santé, pour que ta grand-mère puisse aller faire prendre sa tension". "Je sais que beaucoup d'entre vous s'en foutent parce qu'ils ne travaillent pas pour le gouvernement ou qu'ils ont un boulot", a-t-elle poursuivi, "mais cette merde est grave, cette merde est vraiment dingue. Je crois que nous devons faire quelque chose". Le message a suscité des réactions chez plusieurs élus au Congrès américain. "J'essaye de savoir si je vais retweeter la vidéo de Cardi B ou pas", a écrit le sénateur démocrate de Hawaï Brian Schatz.