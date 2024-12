La protection des droits des migrants au centre d’un atelier de formation à Dakhla

La protection des droits des migrants a été au centre d’un atelier de formation organisé, lundi à Dakhla, à l’initiative de la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Dakhla-Oued Eddahab.



Supervisé par la Direction de la protection des droits de l’Homme et monitoring relevant du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), cet atelier de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action annuel de la CRDH, dans son volet relatif au renforcement des capacités des intervenants et acteurs œuvrant dans le domaine de la migration.



Cette session de formation a permis aux participants de consolider leurs connaissances au sujet de la question de la migration et des droits de l’Homme, à même d’améliorer la qualité des services proposés aux migrants, tout en garantissant leurs droits fondamentaux.



S’exprimant à cette occasion, la présidente de la CRDH de Dakhla-Oued Eddahab, Maimouna Essayed, a souligné que cet atelier de formation a pour objectif d’établir des passerelles entre les différents intervenants concernés par la question migratoire, et de renforcer les capacités des acteurs institutionnels en la matière.



"La question de la migration représente un enjeu important au niveau de la région de Dakhla-Oued Eddahab’’, a-t-elle poursuivi, soulignant la nécessité de renforcer les capacités des acteurs institutionnels et de la société civile, afin de mieux traiter les questions relatives à la protection des droits des migrants, selon une approche humanitaire fondée sur les droits de l’Homme.



Pour sa part, le directeur du monitoring et de la protection des droits de l'Homme au CNDH, Abderrafie Hamdi, a souligné que le Maroc, à travers la stratégie nationale d’immigration et d’asile, a adopté une approche humaniste et globale relative aux enjeux migratoires, notant que le Royaume se veut un leader africain en matière de gouvernance des migrations.

M. Hamdi a, dans ce sens, souligné la nécessité d’engager un débat avec les acteurs institutionnels et de la société civile pour assurer une meilleure gouvernance des migrations.



Cet atelier de formation a été ponctué par des interventions axées notamment sur "Migration et asile: axes clés de la politique nationale", "Séjour et intégration des étrangers au Maroc: enjeux de protection" et "Le droit d’asile: protection et accès aux droits des réfugiés".