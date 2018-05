La prochaine génération d'universités au cœur d'une rencontre internationale à Rabat

L’Université Mohammed V de Rabat organise, du 8 au 10 mai, le 4ème Sommet des pays émergents relatif à l’enseignement supérieur, un événement international qui sera axé cette année sur la prochaine génération d'universités. Cet événement, connu sous le nom de "THE Emerging Economies Summit", réunira des experts internationaux autour de la préparation de la prochaine génération d'universités (Empowering the next generation of universities), à travers des concepts clé tels que le chemin vers l’excellence pour l’université de demain, indique un communiqué de l’Université Mohammed V. Ce sommet, dont l'organisation a été confiée au Maroc par le Réseau THE (Times Higher Education), référence mondiale en matière d'autorité par rapport au secteur de l’enseignement supérieur, offre l’opportunité aux quelque 250 participants de profiter de l’expérience des leaders dans leur secteur d’activité et de partager leurs idées avec ces derniers, souligne le communiqué.

Cette rencontre, dont l'inauguration officielle aura lieu le 9 mai, constitue également une opportunité pour le Maroc, lui facilitant l'ouverture au Réseau THE déjà établi à l’échelle mondiale, note la même source, faisant savoir que le classement THE-2018 des Universités des économies émergentes sera dévoilé de façon exclusive, lors du dîner de gala prévu dans le cadre de ce sommet.

Cette année sera marquée par l’organisation d’une master class exclusive, le 8 mai, avec un focus sur le Maroc. Ce sera également l’occasion d’explorer les résultats des derniers "World university rankings" et de présenter les analyses et perspectives sur les universités marocaines en particulier.