La première édition du Festival du caftan fait carton plein à Oujda

Le caftan, un symbole de l'élégance de la femme marocaine, a été à l'honneur à l'occasion de la première édition du Festival du caftan 2018 organisée, samedi soir à Oujda, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme.

Initié par l'Association Atar pour le tourisme marocain et le développement durable, ce défilé a connu une forte affluence et a permis de mettre en valeur la richesse et la diversité du caftan marocain, ce bijou vestimentaire qui a réussi à se forger une place de choix au sein de la haute couture internationale.

Cette première édition a été l'occasion pour les visiteurs de découvrir les collections de stylistes marocaines à l'image de Fouzia Benaissa, Lamiae Mghari, Jaouani Fatima, Ilham Kaitouni ou encore Oumaima Abbadi, a indiqué, à la MAP, la directrice de l'association, Naima Dahou.

S'inscrivant dans le cadre des festivités célébrant la ville d'Oujda en tant que capitale de la culture arabe au titre de l'année 2018, ce rendez-vous de haute couture a été une occasion pour mettre en évidence, à travers les collections de créatrices oujdies, les différentes facettes du caftan marocain qui a gagné le cœur des femmes et des célébrités et acquis ses lettres de noblesse tant au Maroc qu’à l’étranger, à la faveur de la créativité et l’ingéniosité des maalemes, souligne-t-elle à ce propos.

Lors de ce défilé, les stylistes, fidèles à la touche orientale, ont envoûté et subjugué un large public venu apprécier cet habit traditionnel marocain où se mêlent modernité, authenticité et professionnalisme.

Ce show artistique, déroulé dans une ambiance festive et conviviale, a été agrémenté de rythmes musicaux purement marocains et de séquences d'animation et de divertissement exécutées brillamment pour le grand plaisir de l'assistance.