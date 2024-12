La plus grande carte du Maroc dévoilée à Bab Boujloud

La place historique Bab Boujloud à Fès a vibré, samedi soir, au rythme de l'exposition de la plus grande carte du Maroc sous le slogan "De la Marche Verte à la Marche du développement".



Ce spectacle, organisé à l'initiative de l"'Association des Initiatives pour consolider les bases de l'Etat social", a connu la présentation d'une carte du Maroc mesurant 50 mètres de long et 35 mètres de large, avec l'hymne national du Royaume en plein milieu.



La cérémonie a été ponctuée d'un extrait du discours prononcé par Feu Sa Majesté Hassan II à l'occasion de l'organisation de la Marche Verte et d'un autre extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'anniversaire de la Marche Verte.

Le public a suivi également divers spectacles de musique et chants traditionnels célébrant la Marche verte.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités du premier Forum de Fès, lancé mi-novembre sous le signe "La Charte de Fès pour une mobilisation générale en faveur de l'intégrité territoriale".



Intervenant à cette occasion, la présidente de l'association organisatrice, Fadoua Dadoune, a indiqué que le spectacle constitue un événement exceptionnel pour l'association en ce sens qu'il intervient en célébration de deux événements marquants et importants de l'histoire du Maroc, à savoir l'Indépendance et la Marche Verte.

Cette initiative vient confirmer la mobilisation de tous les Marocains pour défendre l'unité de la patrie, a-t-elle dit.



De son côté, le directeur de l'exposition, l'artiste Driss Roukh, a souligné, à la MAP, que ce spectacle constitue un événement marquant pour souligner la cohésion nationale et la fierté des Marocains quant aux souvenirs liés à la Marche Verte et à l'épopée de l'Indépendance, mettant l'accent sur la nécessité d'aller de l'avant dans le processus de développement sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.