La plateforme ‘’Sufi Heritage ’’ reprend ses enseignements

L’ association du festival de Fès de la culture soufie a annoncé que sa plateforme digitale ‘’Sufi Heritage’’ a repris ses activités au titre de l’année 2021. Grâce à cet outil, qui vise à promouvoir le patrimoine universel que constitue la culture soufie à la fois au Maroc et dans le monde, l’édition 2020 du festival de Fès de la culture soufie a pu être maintenue, indique un communiqué de l’association. Cette édition, qui a dû composer avec les contraintes imposées par la pandémie de Covid19, a été placée autour de ‘’l’art de la transmission’’. ‘’Lorsque les nouvelles technologies des communications sont considérées comme des moyens et non comme des fins en soi, elles peuvent jouer un rôle important dans la transmission des valeurs de la sagesse, d’échanges et de connaissance, en l’occurrence de la culture et du patrimoine du soufisme’’, écrit le président du festival de la culture soufie, Faouzi Skalli, cité par le communiqué. Sufi Heritage propose à partir de ce mois de janvier de poursuivre les échanges, dans le but de ‘’préserver la culture soufie et de la faire vivre, à travers des enseignements de masterclass d’une façon continue’’. La plateforme propose des collections de films et de documentaires historiques, des formations et masterclass sur la culture soufie, des circuits, des séances de philosophie, littérature et poésie, des chants et musique, une bibliothèque virtuelle et une base de ressources reliée à des universités et institutions.