La pièce de théâtre “Cendres de la certitude” en avant-première en février

La pièce intitulée "Ramad Al Yaqine'' (Cendres de la certitude), inspirée d'un recueil de poèmes éponyme du poète marocain Mohamed Belmou, sera présentée en avant-première, au début du mois de février à Sidi Yahia El Gharb, par la troupe de théâtre Sidi Yahia El Gharb.

La pièce de théâtre, qui sera présentée lors des travaux de la rencontre nationale du réseau des cafés culturels à Sidi Yahia El Gharb, est mise en scène par l'artiste Tarik Bourhim, et interprétée par Ahmed El Bererhi, Badr Taïka, Ali Boumahdi, Hamza Boumeur, indique un communiqué des organisateurs.

La scénographie est signée Abdelhak Salami, alors que la photographie est confiée à Anwar Haribla, précise la même source, ajoutant que les effets sonores sont produits par Elias Rakhila tandis que Bouâzza El Khalki est chargé de la communication.

Le recueil de poèmes intitulé ''Ramad Al Yaqine'' (Cendres de la certitude), qui en est à sa deuxième édition (2016) après celle de 2013 dans le cadre des publications du ministère de la Culture et de la Communication, est le troisième recueil publié par le poète marocain Mohamed Belmou après ses deux précédents recueils ''Sawt Attourab'' (la Voix de la terre, 2000) et ''Hamaqat Assalmoun'' (les Folies du saumon, 2007).

Le poète Mohamed Belmou projette de publier, cette année, un 4è recueil intitulé ''Taânat sahika'' (Coups profonds), une pièce intitulée ''Himar raghma anfih'' (Âne malgré lui) aux éditions Dar Bouregreg avec la collaboration du scénariste et dramaturge Abdelilah Benhadar.