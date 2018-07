La performance hebdomadaire de la Bourse de Casablanca en repli

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 2 au 6 juillet 2018 en repli, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 1,48% et 1,22% respectivement, soulignent les analystes de la société de bourse Sogécapital.

Au terme de cette période, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'est affiché à 11.703 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a cumulé 9.500,06 points, rapporte

la MAP.

Dans ces conditions, les performances "Year-To-Date" (YTD) de ces deux baromètres se trouvent placées à -5,54% et -5,94% respectivement. La tendance est corroborée par les indices internationaux, FTSE CSE Morocco 15 et FTSE Morocco All-Liquid, qui se sont repliés respectivement de 0,75% à 10.563,28 points et de 1,27% à 10.044,64 points, soit des variations respectives de -9,03% et de -5,16% depuis le début

de l’année.

Durant cette semaine, 10 secteurs ont affiché des pertes allant de 15,4% pour l'"Agroalimentaire", 4,7% pour le "BTP & Matériaux" et à 0,6% pour le secteur de "Télécommunication".

En revanche, les secteurs "Industries", "Assurances", "Promotion immobilière" et "Distribution" ont enregistré des hausses respectives de 2,6%, 2,5%, 2,2% et 1,8%, relèvent les auteurs de cette analyse.

Dans la foulée, la capitalisation boursière, en baisse de 2,39%, s'est chiffrée à 591,3 milliards de dirhams (MMDH). La volumétrie de la semaine ressort, quant à elle, à 654,8 millions de dirhams (MDH), dont 105,7 MDH échangés sur le marché des blocs, soit un volume quotidien moyen (VQM) global de 131 MDH, a ajouté la même source. S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Delattre Levivier Maroc, Addoha, Auto Nejma et IB Maroc avec des hausses respectives de 6,82%, 6,15%, 5,96% et de 5,91%.

En contrepartie, Ciments du Maroc, Afriquia Gaz, BMCI et Cosumar ont accusé les plus fortes baisses avec respectivement 9,62%, 11,56%, 20,80% et 35,93%. Pour leur part, les valeurs Alliances, Risma, Lesieur Cristal et Maroc Telecom ont été les plus actives de la semaine, avec des parts respectives de 16,4%, 10,6%, 10,3% et 8,9%.