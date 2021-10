La parité USD/MAD atteint un plus haut de 10 mois

La parité USD/MAD a atteint un plus haut de 10 mois à 9,1 dirhams pour un dollar, au cours de la semaine allant du 04 au 08 octobre courant, selon Attijari Global Research (AGR).



"La hausse du dollar à l'international continue de driver l’évolution du dirham. A cet effet, la parité USD/MAD franchit un plus haut de 10 mois cette semaine à 9,1", indiquent les analystes d'AGR dans leur récente note "Weekly MAD insights-Currencies".



Tenant compte d’une nouvelle opération de rachat de devises de Bank Al-Maghrib auprès des banques de 88 millions de dollars américains cette semaine, le montant cumulé des interventions sur le marché interbancaire des changes depuis septembre dernier s'est établi à 6,8 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la même source, notant que la position de change des banques est, néanmoins, excédentaire à 3 MMDH.



En outre, les spread de liquidité du dirham restent à des niveaux proches de la limite inférieure à -4,98%. A l'origine, les anticipations de reprise des flux imports permettant un équilibre des échanges en devises sur le marché.



"Tenant compte des conditions de liquidité du marché des changes et de la hausse ponctuelle du dollar", les analystes d'AGR recommandent aux exportateurs de couvrir leurs exportations en dollars et ce, dans la perspective d’un inversement de la tendance USD/MAD.