La nouvelle série de Netflix provoque la colère des internautes

Netflix a récemment dévoilé la bande-annonce de sa nouvelle série "Insatiable" qui sortira le 10 août prochain. Dans la vidéo, on découvre le personnage de Patty, une lycéenne en surpoids victime de harcèlement. Après un coup reçu au visage et l'été passé avec la machoire fermée, l'adolescente perd du poids et revient à l'école totalement transformée. Elle compte alors se servir de son physique pour se venger des élèves qui ont osé se moquer d'elle.

Si la bande-annonce laisse présager une comédie décalée destinée aux adolescents, le scénario de la jeune fille l'ancienne obèse qui devient mince et cool a déplu à pas mal d'internautes. Certains ont en effet accusé la série de "grossophobie"; comprenez: de stigmatiser et dénigrer les personnes en surpoids.

Interpellée sur Twitter, Alyssa Milano, qui interprète le personnage de Coralee, a défendu la série. "Sérieusement... donc elle n'était pas capable de se venger jusqu'à ce qu'elle soit "conventionnellement attirante"? C'est révoltant! Vous êtes le visage du mouvement pour les droits des femmes et vous faites ça? Vous devriez avoir honte", lui a lancé une utilisatrice. Ce à quoi l'actrice a répondu: "Nous ne discriminons pas Patty. Nous abordons (par le biais de la comédie) les dégâts causés par la grossophobie. J'espère que j'ai éclairci les choses".

Quant à Debbie Ryan, l'interprète de Patty, elle s'est contentée de répondre en citant un extrait d'un article du magazine Teen Vogue sur la série: "Quand elle retourne à l'école, tout le monde est stupéfait par son changement physique. Problématique? Carrément. Après tout, si la façon dont on vous traite est basée sur votre apparence, cela en dit long sur eux, pas sur vous".