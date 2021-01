La mobilité électrique, un concept à promouvoir au Maroc

La mobilité électrique est un concept novateur à promouvoir au Maroc, a estimé, récemment à Rabat, le directeur général de l’Agence marocaine de l’efficacité énergétique (AMEE), Said Mouline. Intervenant lors de la cérémonie de remise des prix du concours Ombrière solaire, M. Mouline a relevé la nécessité d’amorcer le développement de la mobilité électrique à tous les niveaux, en l’occurrence sur les volets création, industrie et déploiement sur le territoire, rapporte la MAP. Il a, dans ce sens, noté que l’AMEE et l’Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (Iresen) ont lancé ce concours visant la conception d’une ombrière solaire photovoltaïque destinée à la recharge des véhicules électriques à deux roues. M. Mouline a, à cet effet, fait savoir que cette compétition qui challenge les étudiants inscrits dans un établissement d’études supérieures ainsi que les jeunes fraîchement diplômés, s’assigne pour objectif d’encourager l’adoption de nouveaux mobiliers urbains intelligents,respectueux de l’environnement et offrant moult services, notamment l’accès à l’électricité propre et la connectivité. “Ce projet permettra de promouvoir les scooters et cyclomoteurs électriques, d’installer des ombrières solaires dans les lieux publics ou privés en permettant de recharger les scooters et cyclomoteurs électriques à partir de l’énergie solaire gratuite et respectueuse de l’environnement,tout en favorisant la mobilité durable”, a-t-il expliqué. Il s’est, par ailleurs, dit fier de cette opportunité liée aux énergies renouvelables et à la mobilité électrique, à même de permettre aux jeunes Marocains de mettre en avant leur créativité, tant sur le volet technique que sur le volet design. Il a, en outre, expliqué que la conception d’un design d’une ombrière solaire photovoltaïque, vise avant tout à promouvoir l’adoption des véhicules électriques au Maroc, diminuer la consommation de carburant et d’émission des GES et inciter les utilisateurs à la mobilité électrique. De son côté, le directeur général de l’Iresen, BadrIkken, a relevé que le design industriel constitue un élément majeur dans le développement des villes de demain, notant que ces villes vont être conçues de manière à ce qu’elles intègrent toute la richesse du patrimoine marocain. Il a, dans ce sens, fait savoir que ce concours s’inscrit dans le cadre du programme de recherche et développement et de promotion dans la mobilité durable des deux institutions nationales. “Sur 57 candidatures reçues, 3 uniquement ont été retenues, a-t-il souligné, faisant savoir que ces mêmes projets seront développés avec les différents partenaires industriels des deux institutions, dans l’optique de contribuer au développement d’une ville intelligente innovante. Il s’agit également d’assurer le déploiement de ces solutions technologiques au niveau de plusieurs communes et villes, en offrant plusieurs services performants aux usagers, en vue d’accompagner le développement de la mobilité électrique au niveau du Royaume, a-t-il soutenu.