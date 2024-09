La magie de Tim Burton ensorcelle le box-office nord-américain

Le film "Beetlejuice Beetlejuice" et son royaume des morts continuent d'envoûter le public après un début en salles exceptionnel et engrange 26 millions de dollars de plus, selon les projections dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Tim Burton a sorti le grand jeu pour la suite très attendue du premier volet de "Beetlejuice" sorti en 1988, devenu culte après des débuts en salle mitigés. Mais le "Beetlejuice" cru 2024, produit par Warner Bros, séduit et a déjà amassé un total de près de 227 millions de dollars aux Etats-Unis et au Canada.



Michael Keaton y rendosse à 73 ans le costume rayé du sinistre et farceur "bio-exorciste" tentant de rallier le monde des vivants.



Il partage la vedette avec deux stars déjà présentes dans le premier volet: Winona Ryder, 52 ans, et Catherine O'Hara, 70 ans, dans la peau d'une belle-mère et belle-fille qui emménagent dans une maison hantée par un couple de fantômes.



Jenna Ortega, devenue star à 21 ans grâce à la série de Netflix "Mercredi" (inspirée de la famille Addams) produite par Tim Burton, figure parmi les nouveaux venus, avec Justin Theroux, Monica Bellucci et Willem Dafoe.

Sur ses talons, "Transformers: Le Commencement" effectue une entrée décevante dans les cinémas nord-américains.



Le film d'animation, petit dernier de la franchise Transformers, engrange 25 millions de dollars, en-deçà des estimations, qui visaient plutôt les 30 millions.

Josh Cooley, le réalisateur de Toy Story 4, revient à l'univers de la planète Cybertron avec ce long-métrage dont l'histoire se situe avant la série de films des Transformers.



Le podium est complété par de l'horreur avec l'angoissant remake américain du film dano-néerlandais "Ne dis rien", qui récolte 5,9 millions de dollars, après des débuts très réussis le week-end dernier.



On y suit un couple qui, invité à séjourner dans une ferme britannique reculée, découvre rapidement que ses hôtes en apparence bienveillants sont en réalité des tueurs en série.

Dans le même registre, "Mother Land", dans lequel une mère et de ses fils jumeaux souffrent depuis plusieurs années de la présence d'un esprit maléfique, récolte 4,5 millions de dollars.



Le Marvel "Deadpool et Worlverine" engrange quant à lui 3.9 millions, avec ses super-héros portés par les stars Ryan Reynolds et Hugh Jackman.



Voici le reste du top 10:

6. "The Substance" (3,1 millions)

7. "Am I Racist?" (2,5 millions)

8. "Reagan" (1,8 million)

9. "Jung kook: I am still" (1,4 million)

10. "Alien: Romulus" (1,3 million).