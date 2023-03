La loi de la concurrence, un levier de la transformation numérique

La loi de la concurrence peut être un levier de la transformation numérique à travers l'encouragement de la concurrence loyale et l'innovation dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC), a souligné, mercredi à Rabat, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.



"La plupart des pays arabes connaissent une transformation numérique importante, et donc la loi de la concurrence peut être un levier de cette transformation numérique en encourageant la concurrence loyale et l'innovation dans le secteur des TIC", a dit M. Mezzour à l'ouverture des travaux de la deuxième édition du Forum du Réseau de la concurrence arabe.



Une concurrence loyale peut également stimuler la créativité et l'innovation dans le secteur des TIC, ce qui peut aider les entreprises à développer de nouvelles technologies et de nouveaux produits numériques pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, a-t-il ajouté.



Et de relever qu'une concurrence loyale peut également contribuer à faire baisser les prix pour les consommateurs, ce qui peut stimuler l'adoption de nouvelles technologies et encourager la participation à l'économie numérique, rapporte la MAP.



Parmi les priorités économiques les plus importantes pour la plupart des pays, figure aussi l'axe de la durabilité, a indiqué le ministre, mettant l'accent sur la relation étroite de la politique de concurrence avec la réalisation des objectifs de développement durable, en basant les processus de concentration sur des critères liés à l'environnement, aux problématiques sociales et à la gouvernance, ainsi que l'évolution vers la possibilité de conclure des accords de coopération pour atteindre les objectifs de développement durable.



En outre, le Maroc dispose d'une législation importante visant à assurer une concurrence saine et à renforcer les organes de régulation et de contrôle, notamment la loi n°104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence et la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence, a fait remarquer M. Mezzour.



Cette rencontre se veut une occasion pour les membres du Réseau de débattre des moyens de coordonner leurs efforts et travailler ensemble de manière régulière et urgente pour rapprocher les points de vue en matière de politiques et de mise en place de lois sur la concurrence en vue de garantir le respect des principes de la concurrence libre et loyale, atteindre le progrès de l'économie et améliorer son attractivité.



En plus des membres du Réseau, ce forum a également connu la participation des représentants des départements ministériels et des instances de gouvernance, d‘institutions internationales et régionales, ainsi que des experts et spécialistes dans la loi sur la concurrence.