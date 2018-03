La leçon ittihadie

Samedi 5 octobre 2013. Une date qui restera à jamais dans les annales. Un rendez-vous qui marquera pour toujours l’histoire du militantisme au Maroc. Quoi de plus normal quand on sait que c’est de l’Union socialiste des forces populaires, l’école du militantisme par excellence qu’il s’agit ?

Ils sont venus des quatre coins du pays. Ils sont venus par milliers, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes pour investir la salle couverte du Complexe sportif Moulay Abdellah, à Rabat, s‘associant de la plus belle manière qui soit, au mot d’ordre choisi par l’USFP pour ce meeting populaire «Contre le chantage politique et la paupérisation des masses». Tant il est vrai que par les temps obscurs qui courent et que l’on doit à l’avènement d’un gouvernement qui ne cesse de nous gratifier des revers les plus déroutants et des déceptions les plus amères.

Le militantisme, pour rappel, si besoin en est, ne s’improvise pas, ne peut être plagié ni cloné. L’USPF vient une fois encore d’en servir la plus éloquente des illustrations. Un meeting où enthousiasme, maturité et responsabilité ont prédominé.

Entre autres slogans :

«Large front social moderniste pour contrer la politique antipopulaire du gouvernement»

«Halte à l’exclusion et à la hogra»

«La crise est là, le gouvernement est absent»

«Non aux recommandations de la Banque mondiale»

A bon entendeur, salut.

Un Benkirane bon entendeur ? Rien n’est moins sûr. Mais, ce coup-ci, il ne peut en aucun cas se cacher derrière la terminologie qui est sienne, celle propre à la faune, à la jungle ou au monde surnaturel.

«Votre présence en ce lieu et en ces circonstances constitue la meilleure riposte à tous ceux qui caressaient le souhait, ou plutôt, nourrissaient leurs illusions autour de la fin de l’USFP», dira le Premier secrétaire du parti de la Rose dans un discours mémorable.

Driss Lachgar a tenu à rappeler les immenses et inestimables sacrifices consentis par les militantes et les militants ittihadis, des années, des décennies durant. Quand militer exposait à tous les risques et dangers.

L’USFP, a-t-il rappelé, n’a aucunement lésiné sur la tâche quand il fallait sauver le pays et passer de l’autre côté de la barrière. Le bilan l’atteste. En l’espace de cinq années, et avec le gouvernement d’alternance, l’investissement s’est développé, de grands chantiers concernant l’électrification du monde rural, l’extension du réseau routier, l’habitat social, la lutte contre les séquelles de la sécheresse … ont pris forme.

Voilà qui tranche totalement avec la politique suivie par l’actuel gouvernement qui se fait subordonné trop docile du FMI dont il exécute aveuglément les recommandations et ordres.

Et Lachgar de rappeler que la dette extérieure du Maroc a atteint aujourd’hui un taux effarant : 60% du PIB. Les partis au pouvoir n’en ont cure. Tout ce qui leur importe est de s’accrocher au pouvoir et advienne que pourra du sort des générations à venir.

La mission de l’Union socialiste des forces populaires est de contribuer à arrêter l’hémorragie, d’empêcher que l’actuelle déchéance ne se poursuive. Toutes les Ittihadies et tous les Ittihadis sont aujourd’hui, et pour ce faire, déterminés à mobiliser leurs énergies et à unifier leurs compétences pour restructurer le foyer ittihadi afin que tous les siens y trouvent place.

Un serment aussi sincère que solennel est lancé par le Premier secrétaire pour que le message ittihadi retrouve toute sa force : un message de dignité, de liberté, d’équité et de solidarité.