La gestion durable des zones humides, thème d'un atelier jeudi à Ifrane

Le "Renforcement de la résilience urbaine et de la gestion durable des zones humides de la ville d’Ifrane" est le thème d’un atelier qui sera organisé du 26 au 28 décembre à Ifrane à l’initiative de l’association "Living Planet Morocco".



Les participants à cette rencontre, organisée en collaboration avec l’Agence Nationale des Eaux et Forêts et la Province d'Ifrane, débattront des défis environnementaux actuels et du potentiel de développement durable.



Selon les organisateurs, cet atelier portera sur des thèmes liés, notamment à l'écotourisme, la gestion des ressources naturelles et à l'adoption de Solutions fondées sur la Nature (SfN), rapporte la MAP.



Cet événement, qui permettra d'explorer des stratégies pour une gestion plus résiliente et durable des territoires, sera l’opportunité pour tisser des liens, échanger des idées novatrices et envisager des collaborations futures.



Intégrant le projet Résilience, cet atelier s’inscrit dans le cadre des initiatives et efforts déployés pour promouvoir la résilience des territoires face aux défis climatiques et environnementaux.



Il mettra en lumière le rôle pionnier d'Ifrane, désignée en 2022 comme première ville marocaine labellisée "Ville des zones humides" par la Convention de Ramsar.



D’après la même source, cette reconnaissance prestigieuse témoigne de l'engagement d'Ifrane pour la préservation et la gestion durable de ses zones humides, au bénéfice des communautés locales et de la biodiversité.



Le programme comprendra des sessions de formation, des ateliers de mobilisation et des rencontres de terrain entre acteurs institutionnels et membres du réseau associatif Résilience, avec pour objectif d’encourager une approche collaborative et intégrée pour la gestion des zones humides et des ressources naturelles.