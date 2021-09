Le roman "Chroniques du Détroit", de son auteur Rachid Boufous, est la dernière parution des éditions le Fennec, dans le cadre de la rentrée littéraire septembre-2021, indique un communiqué de la maison d'édition.



Selon le Fennec, "Les Chroniques du Détroit", à l’instar des romans historiques au rythme palpitant, donne à découvrir un Tanger international. Cette œuvre de 184 pages est un voyage palpitant à la rencontre de citoyens d'horizons différents, notamment des Anglais, des Allemands, des Français, des Espagnols, des Russes et des Chinois, tous venus à Tanger pour quelques jours, mais qui y demeurèrent toute leur vie. Au fil des pages, des gens célèbres font leur apparition, notamment Walter Harris, Caïd Harry Maclean, Caïd Raissouli, Mehdi Mnebhi ou le Chambellan Ba Hmad.



Tanger, au début du siècle dernier, ville cosmopolite, dense et survoltée. Dans cette ambiance fiévreuse, des personnages dont certains ont réellement existé, se dessinent et se profilent, au fil du roman, peut-on lire sur la couverture de l'ouvrage. Né à Agadir en 1968, Rachid Boufous intègre en 1986 l’Ecole spéciale d’architecture à Paris.



De retour à Rabat, il rejoint le cabinet privé de son frère Hamid Boufous. Il écrit sur l’urbanisme et l’architecture. Ses articles d’actualité politique sont publiés dans plusieurs journaux et revues nationaux. Par ailleurs, "La gestion des crises transfrontalières: Stratégie pour la transformation des risques en opportunités" le nouvel ouvrage du professeur et chercheur, Driss Lagrini, vient d’être publié par le Centre" TRENDS Research & Advisory".



"Cette publication de 203 pages en format moyen, passe en revue et analyse plusieurs crises humanitaires qui constituent de véritables menaces pour la santé, la sécurité, la stabilité et le développement des sociétés", souligne M. Lagrini, professeur des relations internationales et directeur du Laboratoire des études constitutionnelles et d’analyse des crises et des politiques relevant de l'Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech.



"Les répercussions et impacts de ces crises dépassent les frontières du seul pays concerné par cette crise, que ce soit des menaces relatives au terrorisme, les maladies transmissibles, la pollution de l’environnement ou celles qui poussent des populations à l’immigration forcée résultant dans la majorité des cas de catastrophes naturelles ou causées par les actes de l'homme, et qui nécessitent des décisions et des mesures exceptionnelles nationales et internationales", explique cet universitaire.