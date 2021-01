La filiale malienne du Groupe BCP soutient les PME féminines

Banque Atlantique Mali, filiale du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), a bénéficié jeudi d’une garantie de 500 millions FCFA (765.000 euros) de Proparco, filiale de l’Agence française de développement, dans le cadre de son programme de soutien à l’entrepreneuriat féminin. A travers cette initiative lancée en mars dernier, la filiale malienne du groupe marocain prévoit de consacrer au total 1 milliard FCFA (1.53 million d’euros) à l’accompagnement des femmes dirigeantes de PME.



L’appui de Proparco entre dans le cadre de la “garantie EURIZ” soutenue notamment par l’Union européenne et le Fonds européen de développement dont l’objectif est de faciliter l’accès au crédit des TPME, lesquelles sont appelées à jouer un rôle moteur dans la croissance et la création d’emplois. “Nous nous réjouissions de cette signature et du dynamisme de notre partenariat avec Banque Atlantique Mali et sommes heureux d’apporter une réponse rapide afin d’accompagner les femmes entrepreneuses maliennes”, a indiqué Fatoumata Sissoko-SY, directrice régionale de Proparco pour l’Afrique de l’Ouest.