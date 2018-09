La date de la rentrée scolaire fixée par le ministère

Le début de la saison scolaire 2018-2019 est prévu mercredi prochain pour les trois cycles de l'enseignement et les classes préparatoires du brevet de technicien supérieur (BTS), a indiqué le ministère de l'Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Les membres du personnel enseignant rejoindront leurs postes le 4 septembre, pour signer les PV de reprise de travail et participer à l’achèvement des différentes procédures techniques relatives à la rentrée scolaire, sous la supervision des directeurs pédagogiques, précise le ministère dans un communiqué.

De leur côté, les cadres et fonctionnaires de l’administration pédagogique et du corps d’inspection, les cadres chargés de la gestion des services matériels et financiers, les cadres d’orientation et de planification pédagogique et de soutien administratif, pédagogique et social et les cadres administratifs communs, tous grades confondus, rejoindront leurs postes le 3 septembre, ajoute la même source.

Afin de réussir la rentrée scolaire et garantir le début des cours dans les meilleures conditions et à temps, le ministère a entrepris une série de mesures afin d'assurer les conditions d’accueil pour les élèves, mettre à niveau et équiper les établissements d'enseignement scolaires, ouvrir les cantines et les internats, prodiguer les manuels et fournitures scolaires et affecter les ressources humaines nécessaires.

Ces mesures interviennent en exécution des Hautes orientations Royales et visent la bonne préparation de "cette échéance pédagogique importante dans le processus de mise en œuvre de la vision stratégique de réforme 2015-2030", affirme le ministère.

Le ministère exhorte les parents d'élèves à veiller au respect de la date fixée pour le début de la saison scolaire, appelant l'ensemble des acteurs pédagogiques et des parties prenantes à multiplier les efforts pour assurer la nouvelle rentrée scolaire.