La culture marocaine célébrée à Liège

Le Consulat général du Maroc à Liège a organisé, samedi, la quatrième édition de la Journée culturelle marocaine qui a mis en exergue le rayonnement du Royaume et les nombreuses facettes de sa culture.

Lors de cette manifestation, qui s’est déroulée en présence de nombreux membres de la communauté marocaine, dont des acteurs associatifs et des opérateurs économiques ainsi que des convives belges de divers horizons, l’accent a été mis sur la promotion de la culture marocaine et la valorisation des atouts que recèle le Royaume dans différents domaines.

Dans une déclaration à la MAP, le consul général du Royaume à Liège, Hassan Touri, a souligné que cette journée culturelle se veut une occasion de mettre le Maroc à l’honneur et de jeter la lumière sur le rôle important joué par les Marocains de Belgique, en général, et de Wallonie, en particulier, dans le développement de la société d’accueil, tout en restant attachés à leurs racines et à leur identité.

Cette manifestation a été également l’occasion de souligner la dynamique de développement tous azimuts que connaît le Maroc sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI et les vastes chantiers menés pour répondre aux aspirations du peuple marocain au progrès.

Le modèle du Royaume en matière de tolérance religieuse et de pluralisme a été également mis en avant lors de cette journée. De son côté, Amine Mellouk, acteur associatif en Belgique, a salué la participation de la société civile à cette journée qui vise à promouvoir le rayonnement du riche patrimoine du Maroc et de sa civilisation millénaire.

Outre l’authenticité de la culture ancestrale du Royaume, cette manifestation a permis de véhiculer l’image d’un Maroc moderne, pluriel et ouvert sur le monde, a-t-il ajouté. Pour s’arrêter de près sur les différents aspects de la richesse et du dynamisme du Royaume, l’assistance a été conviée à suivre des projections de vidéos interactives et des exposés présentant les atouts touristiques, économiques et culturels du Maroc. Un défilé d’habits traditionnels marocains, dont les couleurs chatoyantes et les motifs attrayants reflètent la grande diversité culturelle du Maroc et la singularité de chacune de ses régions, ainsi que des prestations musicales ont été aussi au programme de cette journée.