La culture marocaine à l'honneur à l'Université d’Ottawa

La culture marocaine a été à l’honneur le temps de la Semaine culturelle internationale 2019, organisée par l’Université d’Ottawa du 8 au 10 février. Grâce à une programmation riche et diversifiée, ponctuée de prestations artistiques, dont une exposition de livres consacrés au Royaume, des œuvres d’artisanat, une série de performances musicales et de danses d’un groupe de musiciens gnaouas et d’une dégustation de plats, la culture marocaine a, comme chaque année, pu charmer le public venu nombreux. A l’instar des années précédentes, le stand dédié au Royaume, animé par des étudiants marocains, a connu une grande affluence et a été visité autant par les étudiants canadiens qu’internationaux représentant tous les continents. Ces derniers ont ainsi apprécié la diversité, la qualité et la finesse des articles artisanaux exposés (instruments de musique, articles en cuivre, poterie, tapis berbères, costumes traditionnels, bijoux en argent...) et ont été invités à déguster une grande variété de plats emblématiques de la gastronomie marocaine copieusement arrosés de thé à la menthe. Les visiteurs ont en outre eu l’opportunité de découvrir la diversité des paysages, des régions, des villes impériales et de multiples facettes qu’offre la richesse du patrimoine architectural et civilisationnel marocain, par le biais de vidéos et de brochures promotionnelles touristiques.

La musique populaire marocaine a également été à l’honneur lors de cet événement, à la faveur de performances d’une grande intensité musicale présentées par le groupe Salamate de Montréal, qui a fait vibrer et danser sur les rythmes et percussions endiablés de la musique gnaouie, une foule d’étudiants, toutes nationalités confondues.

Au terme de la manifestation, une tombola a été organisée et a permis à une étudiante de l’Université d’Ottawa de gagner un billet offert par la Royal Air Maroc (RAM), à destination d’un pays de son choix en Afrique.

Oeuvre de l’Association MAJID des étudiants marocains de l’Université d’Ottawa, la participation marocaine a été initiée avec le soutien de l’ambassade du Maroc au Canada, du Centre culturel marocain Dar Al Maghrib à Montréal et du Bureau de représentation de la RAM dans la métropole.

De par sa contribution à la promotion des valeurs culturelles de partage, de convivialité et de vivre-ensemble, l’Association MAJID, créée en 2011 par les étudiants marocains, rafle chaque année le prix de la meilleure prestation culturelle lors de la Semaine internationale culturelle de cette même université.