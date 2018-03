La culture et la créativité artistique dans les médias en débat à Rabat

"Les questions de la culture et de la créativité artistique dans les médias: préoccupations et approches", est le thème d'une rencontre qui se tiendra le 6 mars à Rabat, à l'initiative de l'atelier "Anfass" pour le cinéma et les médias relevant de l'Institut supérieur de l'information et de la communication (ISIC). Soulever la question de la culture et de la créativité artistique dans la pratique médiatique revêt une portée scientifique et académique profonde et traduit l'importance de recourir à l'accumulation culturelle dans les médias, surtout après la régression de l'intérêt pour les industries culturelles et créatives et l'absence d'une véritable représentation de leur rôle comme étant l'une des principales entrées pour la construction de mentalités rationnelles et modernistes, indique un communiqué des organisateurs. L'objectif d'aborder les dimensions culturelles et créatives de la pratique médiatique est d'attirer l'attention sur la rareté des espaces consacrés aux questions culturelles dans les médias, malgré l'augmentation remarquable de tous les genres de la production culturelle, ajoute le communiqué, notant qu'un fléchissement est constaté au niveau de l’intérêt que portent les médias à la production culturelle, la promotion de ses nouveautés et la célébration de ses réalisations. Pour appréhender ce sujet, plusieurs axes d'intervention sont à l'ordre du jour, en l’occurrence "La question de la culture et son accumulation dans les médias marocains: visions croisées", "Les représentations de la pratique médiatique des domaines de la création artistique (le roman, la poésie, le théâtre, la musique, la danse, l'image, le cinéma, etc.), et "Les industries culturelles et artistiques dans les médias numériques: présence, déterminants et contraintes", souligne la même source.

Ces axes constituent des propositions qui seront discutées et enrichies, ouvrant ainsi la voie aux chercheurs et aux journalistes participant à cette rencontre pour aborder d'autres questions et problématiques et partager leurs points de vue, relève le document.