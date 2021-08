La croissance de l'économie marocaine sera la plus rapide en Afrique en 2021

Le Maroc, « qui progresse à des pas de géant », figure en tête des cinq économies qui connaîtront les taux de croissance les plus rapides en Afrique en 2021, a souligné lundi Global Data, une société internationale de conseil et d'analyse de données dans son dernier rapport.



Global Data table sur une croissance de 5,19% pour le Royaume, soit le taux le plus élevé à l'échelle continentale en 2021. Pour Gargi Rao, analyste de recherche économique chez GlobalData, cité dans le rapport, « le Maroc a progressé à pas de géant ces dernières années ». L’expert qui met en avant les performances agricoles du Royaume, relève que « la croissance attendue du Maroc de 5,19 % bénéficiera également de la campagne de vaccination efficace, des politiques monétaires accommodantes et des incitations fiscales».



Le rapport de GlobalData rappelle, par ailleurs, que l’économie africaine, après avoir connu sa pire récession en un demi-siècle en 2020, devrait croître à un rythme de 3,8% en 2021.