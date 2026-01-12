La corrélation entre Administration et médiation en débat à Rabat

L’Institution du Médiateur du Royaume et l’Université populaire marocaine ont organisé, vendredi à Rabat, une rencontre placée sous le thème "L’Administration comme horizon de réflexion".



Les intervenants ont mis en avant l’importance de la démocratisation et du partage du savoir en tant que levier fondamental de tout progrès, soulignant le rôle central de l’Administration dans le respect des droits, la médiation et l’équité à l’égard du citoyen, dans la perspective de l’édification d’une Administration de proximité, juste et sujette à la reddition des comptes.



Prenant la parole, le Médiateur du Royaume, Hassan Tariq, a indiqué que cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une coopération engagée depuis septembre 2025 avec l’Université populaire marocaine, traduisant une volonté commune de promouvoir une dynamique pérenne de réflexion intellectuelle et de dialogue institutionnel.



Cet événement revêt une portée symbolique particulière en ce qu’il inaugure les activités de l’Institution au titre 2026, proclamée "Année de la médiation administrative", à l’occasion du 25e anniversaire du lancement de l’expérience de la médiation institutionnelle au Maroc et suite à la Haute Approbation Royale consacrant le 9 décembre Journée nationale de la médiation administrative, a-t-il souligné.



M. Tariq a également relevé que l’Institution du Médiateur, en tant qu’instance de gouvernance et structure de référence, se situe au carrefour des normes juridiques et des pratiques de terrain, ajoutant que sa double mission constitutionnelle, axée sur la protection des droits et la promotion des valeurs de moralisation et de transparence, l’amène ainsi à jouer un rôle actif dans le débat public et à ouvrir des espaces de réflexion autour de l’amélioration et de la modernisation des services publics.



De son côté, Idriss Khrouz, professeur de sciences économiques à l’Université Mohammed V de Rabat, a abordé la notion d’administration dans une acception élargie, la qualifiant de "projet sociétal" dépassant la seule dimension technique ou professionnelle pour s’inscrire comme une mise en pratique de la pensée critique au service de la citoyenneté, dans le cadre d’un projet démocratique global.



Il a insisté sur la nécessité d’appréhender l’Administration en tant que processus rationnel et mécanisme de gouvernance au sens politique profond, étroitement lié à l’efficacité économique, précisant que la rencontre s’articule autour de deux axes majeurs: la corrélation entre les ressources économiques et les services publics, d’une part, et la rationalisation des méthodes de gestion administrative, de l’autre.



Pour sa part, le président de l’Université populaire marocaine, Mustapha Merizak, a affirmé que la réflexion sur l’Administration constitue, dans son essence, une réflexion sur "l’être humain, le droit et la justice sociale", émettant le vœu de voir ce débat collectif contribuer à l’enrichissement des rôles de l’administration et de la société civile au service de l’intérêt général.



La rencontre a été marquée par un hommage à M. Idriss Khrouz, ancien directeur de la Bibliothèque nationale, en reconnaissance de son parcours académique et de ses contributions remarquables à la promotion du dialogue, de la démocratisation du savoir et du pluralisme culturel au Maroc.