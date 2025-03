La contestation continue en Turquie

La contestation portée par la jeunesse devait se poursuivre mercredi en Turquie, une semaine après l'arrestation du maire d'Istanbul Ekrem Imamoglu, principal rival du président Recep Tayyip Erdogan, qui a de nouveau juré de ne pas céder face à la "terreur de la rue".



Pour le septième soir consécutif, des dizaines de milliers de personnes agitant drapeaux turcs et pancartes hostiles au pouvoir ont convergé mardi devant l'hôtel de ville d'Istanbul à l'appel de l'opposition.



Simultanément des milliers d'étudiants défilaient sous les bannières de leurs universités, le visage masqué par crainte d'être identifiés par la police.



Özgür Özel, le chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), principale force de l'opposition, a annoncé qu'il cessait d'appeler à manifester chaque soir devant la mairie d'Istanbul".



Il a appelé en revanche à un très large rassemblement samedi à Istanbul, en dépit des interdictions en vigueur depuis la semaine passée à Istanbul, dans la capitale Ankara et à Izmir, la troisième ville du pays.



La police, qui a interpellé plus de 1.400 personnes depuis le 19 mars, a dispersé mardi les manifestants stambouliotes sans violence, contrairement aux nuits précédentes, selon des journalistes de l'AFP.



Selon l'agence de presse étatique Anadolu, 172 personnes ont été placées en détention à Istanbul ces derniers jours pour provocations et violences ou pour avoir dissimulé leurs visages lors de manifestations.



"Nous ne pouvons pas livrer cette patrie céleste à la terreur de la rue", avait lancé mardi soir le président Erdogan, confronté à une fronde d'une ampleur inédite depuis le mouvement de Gezi, parti de la place Taksim d'Istanbul, en 2013.



"Il y a une chose que monsieur Tayyip devrait savoir, c'est que notre nombre ne diminue pas avec les arrestations et les incarcérations: il augmente !", lui a répondu Özgür Özel, le chef du Parti républicain du peuple (CHP, social-démocrate), principale force de l'opposition, depuis l'hôtel de ville d'Istanbul.



C'est ce qu'on montré les milliers d'étudiants qui ont défilé à Ankara et à Istanbul, où un très long cortège, surveillé de près par la police, a été applaudi sur son passage par de nombreux riverains, certains improvisant des concerts de casseroles aux fenêtres et sur les pas de porte.



Quelques heures plus tôt, un tribunal d'Istanbul avait ordonné l'incarcération de sept journalistes, dont l'un de l'Agence France-Presse, accusés par les autorités d'avoir eux aussi pris part à des rassemblements interdits.



Le PDG de l'AFP, Fabrice Fries, a appelé la présidence turque à "la libération rapide" de son photographe transféré en prison.



"Yasin Akgül ne manifestait pas, il couvrait comme journaliste l'un des nombreux rassemblements organisés dans le pays depuis le mercredi 19 mars", a rappelé M. Fries.

L'ONG Reporters sans Frontières a condamné une "décision scandaleuse (qui) reflète une situation gravissime en cours en Turquie".



Dans la nuit, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a aussi fait part de ses "préoccupations concernant les récentes arrestations et manifestations en Turquie" après une rencontre avec son homologue turc Hakan Fidan.