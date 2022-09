La consécration de "ChaTaRa" au Festival international du Caire, une réalisation "historique" du théâtre marocain

En remportant plusieurs prix lors de la 29ème édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire, la pièce théâtrale marocaine "ChaTaRa" de la troupe Tifswin d’Al Hoceima a pu réaliser un grand "exploit historique" pour le théâtre national. Ainsi, de nombreux instances et institutions officielles et civiles, artistes, intellectuels et critiques ont souligné que cette pièce théâtrale a brillé de milles feux après avoir obtenu avec brio le Grand Prix de la meilleure pièce, le Prix de la meilleure réalisation et le Prix de la meilleure performance de groupe ex æquo avec la pièce "Hydros" d'Autriche. Lors de ces moments émouvants, le metteur en scène de cette œuvre théâtrale, Amine Nassour, a reçu ce Prix au Grand Théâtre de l'Opéra au Caire, au cours de la cérémonie de clôture de ce festival. Cette ultime consécration, qui reste à jamais gravée dans les mémoires, a suscité l'admiration du public et du paysage artistique et théâtrale au Royaume. Ce Prix se veut également une reconnaissance et un couronnement des efforts des jeunes artistes marocains en faveur de la promotion et la valorisation de cet art. Dans ce cadre, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a félicité les membres de la troupe théâtrale sur sa page "Facebook", précisant que cette pièce a raflé plusieurs Prix lors de cette édition. De même, le syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques a adressé ses "sincères félicitations à tous les membres de la troupe qui ont remporté le Grand Prix et le Prix de la meilleure performance de groupe", saluant la qualité de la prestation des différents intervenants, que ce soit au niveau de la réalisation, de la performance ou de la scénographie de cette pièce théâtrale qui a combiné de nouvelles techniques pour se rapprocher davantage du public. Le syndicat, qui a qualifié cette "consécration marocaine" d’une "réalisation importante", a également salué M. Nassour, pour avoir remporté le Prix de la meilleure réalisation, qui constitue une reconnaissance de son professionnalisme dans la réussite de cette production théâtrale distinguée. Il a aussi exprimé sa gratitude quant à la bonne représentation de la troupe Tifswin du théâtre marocain dans cette grand-messe et pour son apport important et qualitatif dans la promotion du théâtre marocain contemporain et son rayonnement aux niveaux arabe et international. Cette œuvre théâtrale a été aussi saluée par une pléiade d’acteurs artistiques et culturels, dont le chercheur et dramaturge Abdelkarim Berrechid et le président de la Maison de la poésie au Maroc, Mourad Kadiri, et l’artiste Latifa Ahrar. "Nous nous réjouissons de cette réalisation historique qui s’ajoute à l’actif du théâtre marocain", a souligné M. Nassour dans une déclaration à la MAP, notant que cette œuvre théâtrale a remporté trois Prix sur les six Prix du festival, organisé dans un pays pionnier en matière des arts et qui se distingue par des artistes de renom. "La pièce théâtrale marocaine s’est distinguée au Caire et a reçu un écho favorable auprès du public, des artistes, des critiques et des personnes intéressées par la chose culturelle d'Egypte et des pays arabes frères", s’est réjoui M. Nassour, notant que le jury de ce festival a été composé des personnalités internationales de renom issues d'Egypte, de Jordanie, du Koweït, de Suède, d'Angleterre, des Pays-Bas et d'Italie. Il a également fait remarquer que le Maroc dispose d'expériences et de troupes théâtrales de taille, et que le sacre du Caire témoigne indubitablement de la présence remarquable du théâtre marocain sur la scène théâtrale internationale et arabe, soulignant la nécessité de renforcer son soutien et de lui accorder une attention particulière. Cette pièce théâtrale fait partie d'un projet de trilogie qui a débuté avec la pièce "Pirikula", suivie de la pièce "Parkigh", dont le corollaire est la thématique de "la migration", a-t-il enchaîné, indiquant que la pièce "ChaTaRa" a traité ce thème en passant de la localité vers l'universalité, partant du fait qu’elle relate l’histoire de trois femmes issues du Maroc, de l’Orient et de l'Afrique subsaharienne. Dans cette veine, il a fait savoir que cette consécration est à la fois un honneur et une responsabilité, remerciant tous ceux ayant soutenu le groupe, y compris le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication qui a veillé au grain à la prise en charge de la troupe au Festival du Caire et au Théâtre Mohammed V à Rabat. Ecrite par le dramaturge Saïd Abarnous et réalisée par Amine Nassour, cette pièce est le fruit d’efforts d'une équipe composée de 18 artistes dont Kods Joundoul, Amal Ben Haddou et Chaïmae Laalaoui, ainsi que le musicien Taifyour et le chanteur Ilyas El Moutawakil. "ChaTaRa" est une pièce théâtrale qui traite de la situation des femmes immigrées, à travers trois femmes qui racontent leurs souffrances, à savoir "Chani", "Talia" et "Rabia", abrégés en "Cha Ta Ra" pour présenter trois histoires différentes mais qui se chevauchent. La première femme métisse, en provenance de l’Afrique subsaharienne qui est rejetée par les deux communautés, a immigré en Europe à la recherche de son père et de son identité. Quant à la seconde, elle est de l’Orient et a été mariée contre son gré alors qu'elle était mineure, mais en raison de la guerre et des conflits tribaux, elle s'est enfuie et a retrouvé son amour de jeunesse et a décidé d’immigrer en quête d’un avenir prometteur. Pour la troisième femme, elle a plongé dans l'interdit après que son amant n'a pas assumé la responsabilité de son enfant et a décidé d'émigrer à l'étranger. A rappeler que la 29ème édition du Festival international du théâtre expérimental du Caire, qui porte le nom du dramaturge de renommée mondiale Peter Brook, a été marquée par la participation de 44 pièces théâtrales de plusieurs pays. Lors de cette édition, 14 pièces théâtrales ont participé à la compétition officielle tandis que 16 courtes pièces ont participé au concours de courtes pièces.