La confiance des ménages continue de fléchir

Les ménages marocains continuent à broyer du noir. L’indice de confiance des ménages (ICM), l'indicateur synthétisant cette confiance, continue sa tendance baissière entamée depuis plus d’un an.

Selon les résultats de l’enquête de conjoncture réalisée par le Haut-commissariat au plan auprès de ces derniers, au troisième trimestre de 2019, l'indice de confiance des ménages s’est établi à 74,8 points, au lieu de 74,9 points enregistrés le trimestre précédent et 82,5 points une année auparavant.

La dégradation de la confiance des ménages s’est ainsi poursuivie pour le deuxième trimestre consécutif, mettant hors d’eux nombre de ménages marocains qui s’enfoncent visiblement dans un pessimisme profond.

Il faut dire que la situation semble loin de s’améliorer. Pour rappel, au deuxième trimestre, le Haut-commissariat au plan avait noté que l'ICM des ménages s’était établi à 74,9 points, au lieu de 79,1 points enregistrés le trimestre précédent et 87,3 points une année auparavant.

Dans sa note de conjoncture publiée un trimestre plus tôt, l’institution publique avait déjà relevé un repli de l’ICM, indiquant qu’il s’était établi à 79,1 points, au lieu de 79,8 points enregistrés le trimestre précédent et 87,3 points une année auparavant.

A noter qu’au troisième trimestre de 2019, 43,9% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 32,5 % un maintien au même niveau et 23,6% une amélioration.

Ainsi, pour le HCP, « le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 20,2 points, contre moins 25,4 points au trimestre précédent et moins 9,5 points au même trimestre de l’année passée ».

Selon les résultats de l’enquête du HCP, 26,7% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois, près de la moitié (42,9%) à un maintien au même niveau et 26,7% à une amélioration.

Dans ce cas aussi, le solde d’opinion enregistrerait un solde négatif pour la première fois depuis 2016, passant à moins 3,7 points au lieu de 4,7 points le trimestre précédent et 11,9 points le même trimestre de l’année 2018.

Concernant le chômage, ils sont 79,7% contre 7,9% des ménages à déclarer s’attendre à sa hausse au cours des 12 prochains mois, le solde d’opinion restant ainsi négatif à moins 71,8 points contre moins 76,9 points un trimestre auparavant et moins 65,2 points un an auparavant.

Plus réservés sur l’opportunité d’achat des biens durables, l’enquête révèle que plus de la moitié des ménages (59,3%) contre 21,6% considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

Le Haut-commissariat en conclut que « le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif, passant à moins 37,7 points contre moins 41,4 points le trimestre précédent et moins 30,2 points le même trimestre de l’année 2018 ».

L’enquête qui s’est aussi intéressée à la situation financière actuelle des ménages révèle qu’« au troisième trimestre 61,5% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 34,0% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 4,5% affirment épargner une partie de leur revenu ».

S’agissant de cet indicateur, le solde de l’opinion est resté ainsi négatif, à moins 29,5 points contre moins 30,8 le trimestre précédent et moins 29,7 une année auparavant.

Soulignons que 34,3% contre 8,3% des ménages considèrent que leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois. Et sans surprise, « cette perception reste ainsi négative, avec un solde d’opinion de moins 26,0 points en dégradation par rapport au trimestre précédent où il enregistrait moins 24,2 points », a relevé le HCP.

Pour les 12 prochains mois, ils sont 26,3% contre 13,5 % à déclarer s’attendre à une amélioration de leur situation financière, le solde d’opinion de cet indicateur enregistrant ainsi 12,8 points contre 18,3 points un trimestre auparavant et 18,2 points un an auparavant.

Enfin, sur d’autres aspects des conditions de vie, il ressort de cette enquête que 17,8% contre 82,2% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois (le solde d’opinion est resté négatif) ; 83,9% d’entre eux déclarent que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois contre une proportion minime des ménages (0,1%) qui ressentent leur diminution alors que 83,4% des ménages pensent que les prix des produits alimentaires devraient continuer à augmenter au cours des 12 prochains mois, le reste (16,5 %) prévoyant leur maintien au même niveau.

Dans les trois cas, on retiendra que le solde d’opinion est resté négatif.