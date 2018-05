La commune de Kénitra et la ville d'Evreux signent un mémorandum d'entente

La commune de Kénitra et la ville d'Evreux (France) ont signé, lundi à Kénitra, un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération décentralisée dans différents domaines d’intérêt commun.

Signé par le vice-président du Conseil de la commune de Kénitra, Rachid Belmkissia, et le maire de la ville d’Evreux et vice-président de la région Normandie, Guy Lefrand, ce mémorandum s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la coopération décentralisée entre la commune de Kénitra et des collectivités territoriales étrangères et de la promotion des relations maroco-européennes. Lors de cette rencontre, l’accent a été mis sur les échanges institutionnels dans les volets culturel, éducatif, sportif et économique, la participation de la société civile des deux villes ainsi que la bonne gouvernance.

Les deux responsables ont, à cet égard, fait part de leur intérêt d'explorer les opportunités de renforcement de la coopération dans les domaines prioritaires d'intérêt commun, tout en se félicitant de la tenue de cette rencontre qui leur a offert l'opportunité d'échanger les points de vue sur les meilleurs moyens de renforcer la coopération bilatérale.

La cérémonie de signature de ce mémorandum d'entente, qui intervient dans le cadre d'une visite de travail effectuée par M. Lefran à la tête dune délégation française à la commune de Kénitra du 5 au 7 mai, a été marquée par des exposés sur les perspectives d’investissement dans la commune de Kénitra et la ville d'Evreux. Des visites de terrain à la zone industrielle libre de Kénitra, aux clubs d'équitation, de tennis et au stade municipal, ainsi que des visites touristiques, ont été aussi au programme de la délégation française.