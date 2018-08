"La chasse aux fantômes" représente la Palestine aux Oscars 2019

Le ministère palestinien de la Culture a annoncé, mercredi, avoir sélectionné le film documentaire "La chasse aux fantômes" du réalisateur Raed Andoni, pour représenter officiellement la Palestine aux Oscars 2019 dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.

"La chasse aux fantômes" a été choisi parmi trois autres films en lice, au terme d'une séance de visionnage et d'évaluation organisée par le ministère de la Culture, indique la même source dans un communiqué.

Le film qui aborde d'une manière créative et innovante le sujet des détenus palestiniens, a été plusieurs fois primé lors de sa tournée mondiale en 2017, notamment aux Festivals internationaux de Berlin, d'Oran et du Caire. C’est le onzième film proposé par la Palestine depuis 2003 pour la représenter aux Oscars.