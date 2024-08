La chaîne espagnole Checkin Hotels ouvre deux établissements au Maroc

Le groupe espagnol Checkin Hotels a annoncé, mercredi, l'ouverture de deux établissements touristiques au Maroc, dans le cadre de sa stratégie de renforcement de sa présence dans le royaume.



Le premier, le DWO Marrakech Ennakhil, est un hôtel 5 étoiles situé dans la ville ocre et qui dispose de 230 chambres, indique le groupe dans un communiqué.



Quant au deuxième hôtel, le DWO Golden Camp Merzouga, il est situé au cœur du désert dans les dunes de l'Erg Chebbi et dispose de 32 tentes khaïma dotées de tout le confort moderne.



"Deux concepts différents pour profiter des paysages à couper le souffle et de l'hospitalité du pays avec des services de vacances complets", relève la chaine hôtelière espagnole.



Ces deux établissements, déjà opérationnels, viennent compléter l'offre hôtelière de la chaîne au Maroc, qui avait ouvert en mars dernier son premier hôtel, le DWO Le Bedouin, un complexe 4 étoiles situé en plein désert à Agafay, près de Marrakech.